E’ Pino Di Carlo il nuovo presidente della Camera di Commercio di Foggia.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha nominato i consiglieri camerali per il quinquennio 2024-2029. La prima seduta del nuovo Consiglio si è tenuta oggi, giovedì 6 giugno, alle ore 10.30, presso la Camera di commercio e presieduta dal consigliere più anziano, Eliseo Zanasi.

Questi i nomi del consiglio 2024-2029. Agricoltura (5 Seggi): Coldiretti: Gugliotti Roberto; Pilati Marino. Confagricolura: Schiavone Filippo; Cia; Mercuri Pellegrino; Copagri: Guerra Alfonso. Artigianato (2 seggi): Confartigianato: Simeone Vincenzo; Cna/Compagnia delle Opere/Confesercenti, Confcommercio e Confimpreseitalia (in apparentamento): Trombetta Salvatore Antonio. Industria (3 seggi): Confartigianato e Confindustria (in apparentamento): Chierici Ivano, Zanasi Eliseo Antonio; Cna/ Compagnia delle Opere/Confesercenti Confcommercio e Confimprese (in apparentamento): Fantini Fabrizio. Commercio (5 seggi): Cna, Compagnia Delle Opere Confesercenti Confcommercio e Confimprese (in apparentamento): Mazzeo Daniela, Armillotta Maria Antonietta, La Torre Lucia Rosa, Metauro Antonio, Giannatempo Luigi. Cooperative (1 Seggio ): Confcooperative: Calabrese Carla. Turismo (1 Seggio): Cna Compagnia delle Opere Confesercenti, Confcommercio e Confimprese (in apparentamento): Notarangelo Girolamo. Trasporti (1 Seggio): Confartigianato e Confindustria (in apparentamento): De Pellegrino Alfonso. Credito e Assicurazioni (1 Seggio): Abi e Ania (in apparentamento) Aversano Luca. Servizi alle Imprese (2 seggi): Cna Compagnia delle opere, Confesercenti, Confcommercio e Confimprese: De Girolamo Pio Michele; Confartigianato e Confindustria: Di Franza Alessia. Altri Settori (1 Seggio): Cna, Cdo, Confesercenti, Confcommercio e Confimprese (in apparentamento): Di Carlo Giuseppe. Organizzazioni Sindacali (1 Seggio): Cgil/Cisl/Uil (in apparetamento) Costantino Carla. Associazioni Consumatori e Utenti (1 seggio) Adiconsum, Adoc, Federconsumatori (in apparentamento): Maggio Giacinto Luca. Liberi Professionisti: Senerchia Giuseppe.

Intanto, il Presidente uscente Gelsomino afferma: “Lascio con un bilancio economico in positivo”.