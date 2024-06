Tentata estorsione aggravata per finanziamenti elettorali: due arresti a Foggia

A Foggia, i finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, disponendo misure cautelari nei confronti di due persone accusate di tentata estorsione aggravata.

Le indagini, dirette dalla Procura di Foggia, si basano su prove raccolte dai finanzieri della Tenenza di Lucera dopo un’attenta attività di polizia giudiziaria.

Tra i destinatari del provvedimento figura Massimo Sireno, candidato consigliere comunale alle elezioni di Foggia del 2023. Insieme a un complice, Sireno avrebbe avvicinato un noto imprenditore del sub-appennino dauno, chiedendo un contributo di 20.000 euro per la campagna elettorale, promettendo in cambio favori per l’azienda. Al rifiuto dell’imprenditore, sono seguite minacce esplicite, inclusa la minaccia di morte rivolta a lui e ai suoi familiari. Sireno, nel frattempo escluso dalle elezioni per essere stato dichiarato impresentabile, e l’altro individuo coinvolto, sono ora sotto custodia.