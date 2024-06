Francesca Troiano: “Il bando “Inte.R.SS.eca” del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 ci permetterà di ammodernare e realizzare nuove infrastrutture”

Manfredonia. “Francesca Troiano, lei si candida con GenerazioneViva a sostegno di Ugo Galli. Grazie per essere qui con noi oggi. Il suo programma elettorale include temi cruciali come il miglioramento dei servizi sanitari locali, il supporto alle persone fragili e con disabilità, l’attenzione agli anziani e l’invecchiamento attivo, l’empowerment femminile, la riduzione della dispersione scolastica e la promozione dell’educazione inclusiva, l’integrazione dei diritti e le pari opportunità. Può illustrarci il disegno di città che ha in mente e come intende realizzare questi servizi?”.

Francesca Troiano: “Buongiorno e grazie a voi per l’opportunità. Il nostro programma prevede un disegno di città basato su inclusione, solidarietà e crescita. Immagino una Manfredonia dove ogni individuo sia valorizzato e supportato. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo intraprendere un processo di coprogettazione con i cittadini per identificare insieme le priorità. Solo così potremo costruire una Manfredonia migliore per tutti”.

“Come pensa di concretizzare queste idee?”.

Francesca Troiano: “Dobbiamo agire con impegno e dedizione, sfruttando al meglio i finanziamenti disponibili. Uno strumento chiave è il bando “Inte.R.SS.eca” del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027, che ci permetterà di ammodernare e realizzare nuove infrastrutture per migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

“Può fare qualche esempio concreto di interventi che potrebbero essere realizzati con questi fondi?”.

Francesca Troiano: “Certamente. Con i fondi del bando possiamo realizzare varie strutture necessarie per diverse fasce della popolazione. Ad esempio, per i minori possiamo creare centri socio-educativi diurni, ludoteche e centri polivalenti. Per le persone con disabilità, possiamo istituire centri sociali polivalenti. Per gli anziani, sono previsti centri diurni e centri sociali polivalenti dedicati. Per le persone con problematiche psico-sociali, possiamo realizzare comunità alloggio, e per gli adulti con problematiche sociali, centri di pronta accoglienza e centri di accoglienza per coloro che necessitano di reinserimento sociale”.

“Sembra un programma molto ambizioso. Qual è la sua visione a lungo termine per Manfredonia?”

Francesca Troiano: “La mia visione è chiara: desidero una Manfredonia che sia un luogo di inclusione, solidarietà e crescita, dove ogni individuo sia valorizzato e supportato. Guardando avanti, ci poniamo una domanda fondamentale: quale città vogliamo costruire insieme? Con un impegno collettivo e l’uso efficace delle risorse a nostra disposizione, sono convinta che possiamo raggiungere questo obiettivo”.

“Grazie, Francesca Troiano, per aver condiviso con noi il suo programma e la sua visione per il futuro di Manfredonia. In bocca al lupo per le prossime elezioni”.

Francesca Troiano: Grazie a voi per l’attenzione e l’opportunità di spiegare il nostro progetto.