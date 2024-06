Gargàra Fest e Carta di Calenella insieme per lo sviluppo sostenibile

Incontri, dibattiti e visite guidate in programma il 22 e il 23 giugno

Un’alleanza virtuosa nel segno della sostenibilità ambientale e della valorizzazione della bellezza garganica è stata costruita tra il Gargàra Fest e la Carta di Calenella che quest’anno svolgerà l’annuale Adunanza in coincidenza con l’evento dedicato alla musica live, alle esperienze enogastronomiche autentiche e alle visite guidate nei luoghi più suggestivi di Baia Calenella.

Il 22 giugno, a partire dalle 11.00 nel prato del Villaggio Turistico Calenella, l’Adunanza si aprirà con la presentazione del volume “Intrecci di saperi per una conoscenza integrata”. In programma gli interventi di: Andrea Pacilli (editore); Salvatore Ritrovato, (critico letterario); Teresa M. Rauzino, Michele Eugenio Di Carlo e Nello Biscotti (curatori del volume). A seguire, la Tavola rotonda su “Scenari futuri per la Carta di Calenella?”

Il 23 giugno sarà dedicato alla conoscenza e alle visite guidate.

Alle 11.00, sempre al prato del Villaggio Turistico Calenella, è prevista la lectio sulle “Torri costiere del Gargano”, di Teresa Maria Rauzino, a cui seguirà la visita guidata al Trabucco di Monte Pucci.

Alle 17.00 sarà Nello Biscotti a tenere prima la lectio su “La necropoli di Monte Pucci” e poi a guidare i partecipanti alla visita guidata alla stessa necropoli, dove poi si svolgerà il concerto di musica medievale eseguito dai Follorum Ensemble.

“Ricucire i saperi e i saper fare che possono e devono connotare lo sviluppo sostenibile in un’area così complessa qual è il Gargano è l’obiettivo de La Carta di Calenella – afferma Nello Biscotti, tra i promotori dell’iniziativa avviata nel 2021 – e lo persegue promuovendo il dialogo tra le diverse componenti del variegato mondo culturale.

Con la seconda edizione di Gargàra Fest avviamo una proficua collaborazione, fondandola sul comune impegno ad includere e mettere in rete valori e idee che promuovo luoghi e visioni ancora marginali. Insieme tracceremo nuovi percorsi di sostenibilità e condivisione”.

Gargàra Fest / Music on Sunset è patrocinato da Regione Puglia e Comune di Vico del Gargano ed è sostenuto dal Consorzio del Teatro Pubblico Pugliese e dalla Pro Loco di San Menaio e Calenella.

Per info su La Carta di Calenella: https://cartadicalenella.wordpress.com.