Giuseppe Marasco: "Dispetto o altro? E' una schifezza, spaccato vetro con manifesto elettorale"

Manfredonia. Danneggiata l’auto di servizio del generale della Civilis di Manfredonia, Giuseppe Marasco.

Come riferito dallo stesso, l’auto di servizio è stata presa di mira da ignoti che hanno spaccato il vetro posteriore e del mezzo, con tentativo anche di introdursi nell’autovettura. I fatti sono avvenuti in via Cozzolete, durante una visita del Generale Marasco in una clinica privata nell’area.

Sul posto gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di PS di Manfredonia.