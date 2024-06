Riceviamo e pubblichiamo, a cura del prof. Michele Illiceto

Vedo che il mio post sull’impegno sociale ha suscitato grande discussione. Qualcuno mi ha anche accusato di cinismo e di livore, di infangare un candidato rispetto agli altri. Come se ce l’avessi con qualcuno. Come al solito, quando non si hanno argomenti per confrontarsi sui contenuti, ecco che si arriva a metterla sul personale. MI dispiace dirlo: ma molti dovrebbero tornare a scuola e fare un corso sull’analisi del testo. Io che mi occupo di filosofia do molto peso alle parole e soprattutto ai ragionamenti che si fanno per arrivare ad esprimere un concetto.

Comunque, volevo solo rimarcare che il pensiero che ho espresso in questo post mica l’ho formulato solo ora: NO! E’ un pensiero che ho sempre espresso in questi 40 anni di insegnamento sia al liceo che all’università, come anche in tutte le conferenze che ho fatto in questi 40 anni di formazione a volontariato. Solo che ora l’ho tirato fuori perchè le circostanze lo esigevano. Da allora il mio pensiero non è mutato, piaccia o non piaccia. Chi mi conosce sa che ho sempre distinto l’impegno sociale gratuitamente svolto da altre forme di lavoro a dimensione sociale che, per carità, hanno una loro legittimità, solo che vanno chiamate col giusto nome.. Infatti non sono vere e proprie forme di altruismo, altrimenti daremmo ragione al filosofo Hume che denunciava l’altruismo come una forma velata di egoismo.

La mia riflessione è stata anzitutto teorica e filosofica tesa a chiarire un paradigma e uno stile che può appartenere sia alla destra che alla sinistra, sia a credenti che a non credenti. Che poi qualcuno oggi è incappato in tale ambiguità, non è certo colpa mia….Il mio è stato solo un chiarimento terminologico e concettuale. Ho analizzato un paradigma e uno stile di comportamento. Nessun livore, anche perchè il livore non mi appartiene come indole. Non ce l’ho con nessuno. Si è trattato solo di un atto di onestà intellettuale. Appunto “Esplicatio terminorum“.

Un saluto e un abbraccio. a tutti!