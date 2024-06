Licenziato l’ex comandante della Polizia Locale di Manfredonia, Vincenzo D’Anzeris. Nelle scorse ore, l’uomo ha riconsegnato pistola e tesserino. D’Anzeris, 67 anni, fu coinvolto nell’operazione “Giù le mani” di Procura di Foggia e Guardia di Finanza, risalente al 9 marzo scorso. Per questo motivo la commissaria straordinaria del Comune aveva già provveduto a revocargli l’incarico. Ora, però, è giunto il licenziamento.

Nell’imputazione dell’ordinanza “Giù le mani” si legge che D’Anzeris avrebbe reso “dichiarazioni false o comunque taceva in parte ciò che sapeva”. L’ormai ex comandante venne tirato in ballo dagli inquirenti nella vicenda delle onoranze funebri di Grazia Romito. L’agenzia della donna, nonostante l’interdittiva antimafia, avrebbe continuato ad operare attraverso un prestanome.

Lo riporta L’Immediato