Manfredonia, 6 giugno 2024 – La Polizia di Stato ha arrestato un giovane ventenne per il reato di ricettazione. L’operazione è scaturita da una segnalazione giunta al numero di emergenza riguardante un individuo che stava armeggiando su un’autovettura all’interno di un capannone.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Manfredonia sono intervenuti prontamente sul posto, riuscendo a individuare il sospetto. Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato una fuga precipitosa, ma è stato rapidamente bloccato e messo in sicurezza dalle forze dell’ordine.

Condotto in Commissariato, il ventenne è stato sottoposto alle formalità di rito e dichiarato in stato di arresto. Successivamente, l’Autorità Giudiziaria, dopo l’udienza di convalida, ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’autovettura, risultata rubata il giorno precedente, è stata restituita al legittimo proprietario.

“Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Si sottolinea che la posizione del giovane è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che, fino ad eventuale sentenza di condanna definitiva, egli deve essere considerato innocente.”