Lo scontro affila le armi ma nulla si muove. Nessuna spiegazione sulla TARI da parte del Sindaco Crisetti. Nel silenzio più assoluto della coalizione del centro sinistra, nell’interpretazione concettuale del centro destra e dei movimenti civici capeggiati dai 5 stelle,le piazze non si sbracciano per acclamazioni. Nessuna presa di posizione circa le cartelle “pazze” inerenti la Tari. Sarà per merito della consegna della palma del perdono o la non volontà di puntare il dito contro le strutture amministrative che gestiscono la conduzione dell’Ente?

Dalla coalizione di Centro Sinistra, e dal sindaco Crisetti, ci si aspettava un comizio elettorale e non una sorta di figurazione del bene al cospetto di una piazza che ha assunto per quasi un’ora, l’area soporifera di una serata che ha atteso l’ora tarda per pensare al comizio del giorno dopo. Dopo l’uscita del manifesto sulla ormai famigerata Tari, che in parte ha giustificato l’operato delle strutture preposte, la sinfonia di stilettate sottobanco di chi ammonisce al silenzio elettorale nel giorno del Corpus Domini, e poi echeggia all’arrivo del loro leader, che garbatamente non si è esibito nonostante l’attesa, il rumoreggiaredi ogni vicolo prospettante Piazza dei Martiri, diventa una sorta di smarrimento pubblico.

La gente, sempre più distante dalla politica, non riesce più a distinguere se chi parla dal palco dice cose di destra o di sinistra. La politica diventa così una sorta di missione che confonde la tonaca da frate dai piedi scalzi con quella ricca e colorata dei porporati d’alto borgo. Insomma, una sorta di piacere del cuore che venendo meno, straripa in laceranti dolori al petto. San Giovanni Rotondo, chiaramente, non è il simbolo di tutto ciò, ma rappresenta perfettamente, come il resto dell’intera nazione, il tormento di chi ancora crede nei valori fondamentali della vera politica, quella coerentemente dei doveri verso chi si appresta a votare e verso chi è inteso a credere all’una o l’altra bandiera.

Sarà quel che sarà ma oltre la Madre Chiesa, è davvero difficile trovare sacrificali vite nel mondo di una politica decisamente disattenta, presupponente, atta a dire oggi quello che è già stravecchio ieri. Ci aspettiamo di più, poiché il tempo è tiranno; l’Europa ci sobbarca di orpelli sempre meno verdi; le Sovranità fanno breccia, non ultima quella alimentare che riporta il Bel Paese otre quaranta anni indietro; le lobby rosicchiano ogni briciola lasciata ai poveri e i Santi iniziano sempre con più verve a rilasciare nell’etere il loro sgomento. Secondo i bene informati, mancherebbero dei passaggi amministrativi che renderebbero nulle le ingiunzioni di pagamento.

A seguito del continuo andirivieni di notizie sul perché e su come si è gestita politicamente la questione TARI, è meglio partire da lontano. La Tari deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (l’art. 1 comma 654 legge 147/2013).

L’approvazione delle tariffe della TARI da parte del comune, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA(Autorità per l’energia elettrica, il gas e i rifiuti), segue il seguente iter:

1. Il Comune e Gestore predispongono il PEF (Piano Economico e Finanziario) quadriennale 2022/2025 nelle parti di propria competenza; – non è stato il percorso amministrativo

2. l’Ente Territorialmente Competente (in Puglia è l’AGER) riceve e verifica quanto trasmesso dal Comune e dal Gestore (nel rispetto del metodo e verificando la congruità dei dati);

3. l’Ente Territorialmente Competente verifica il rispetto del limite alla crescita;

4. l’Ente Territorialmente Competente approva il Piano Economico Finanziario entro il termine previsto dalla normativa e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall’adozione dello stesso, o secondo quanto stabilito dalle norme statali;

5. il Comune approva le tariffe calcolate dal PEF e validate dall’E.T.C.(AGER);

6. ARERA verifica la coerenza di dati, atti e documentazione e approva il Piano Economico Finanziario 2022/2025.

L’articolo 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif. del 03/08/2021fissa l’obbligo per i Gestori del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità. Se il PEF non è stato validato dall’ Ente Territorialmente Competente, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L.296/06 gli enti locali “deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Il comune di San Giovanni Rotondocon delibera n. 30 del 29/04/2024 ha approvato l’aggiornamento biennale (2024-2025) al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 previsto dall’articolo 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 che ha fissato l’obbligo dell’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del piano economico-finanziario già approvato nel corso del 2022 e le tariffe TARI per l’anno 2024, da quanto ci è dato a sapere, senza alcuna validazione del PEF da parte dell’AGER.Tanto premesso e letteralmente sviluppato in termini amministrativi, porterebbe a significare che le tariffe applicate non siano legittime e quindi assolutamente non coerenti con quanto l’Ente ha disposto in termini di fatturazione dei servizi per cui è richiesto il pagamento.

Necessita improrogabilmente e con decisione, scindere le attività amministrative e politiche e conformare nuove regole di comparazione, compartecipazione, assunzione di responsabilità. Se un politico commette degli errori o delle mancanze viene immediatamente accusato e giustamente posto sul patibolo del colpevole; se sbaglia o negligentemente opera, ancor più se artatamente o altro, il responsabile o i responsabili dei settori amministrativi devono assumersene le responsabilità e fare ammenda. La trasparenza in amministrazione o non, deve operare politica atta al bene comune.

Spesso in politica, come nella quotidianità, parla anche chi si è reso di accadimenti che hanno denotate infondatezze e poca partecipazione alla trasparenza. Sarebbe consono evitare promesse e concentrarsi su come risolvere il problema a monte, non in campagna elettorale quando ogni attività amministrativa non può essere attuata, se non improrogabile. Le coalizioni di centro destra e civici, affilano le armi ma anch’esse appaiono spuntate. Una sorta di limbo del silenzio annida negli androni del palazzo a dimostrare che forse, molti sanno ma fanno finta di essere contrariati o addirittura indignati. Una campagna elettorale senza contraddittorio è una campagna elettorale che abdica e ripudia la politica ponendo essa nel girone degli ignavi. Dante usò Caronte per traghettare il male, la politica usa il silenzio per garantirsi l’impunità del giudizio.

Maurizio Varriano