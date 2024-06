Foggia. L’imprenditore Giuseppe Di Carlo, detto Pino, è il nuovo presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia.

Lo ha eletto il nuovo Consiglio camerale nel corso della riunione di insediamento esprimendo con voto palese l’unanime consenso dei presenti.

Di Carlo è stato eletto alla guida dell’Ente di via Protano per i prossimi cinque anni. Imprenditore di lungo corso in settori diversificati che opera attivamente nel campo edile e delle opere pubbliche nonché del turismo, ha conseguito una pluriennale esperienza nel mondo associativo rivestendo numerosi ruoli.

Già Presidente della Cassa Edile di Capitanata e Presidente di Ance, dal 2004 al 2008 ha ricoperto il ruolo di Presidente di Confindustria.

Attualmente è componente di Giunta di Confcommercio.

Di formazione tecnica, laureato in Giurisprudenza, Pino Di Carlo è il 34esimo presidente nella storia dell’Ente camerale.

La seduta è stata presieduta dal consigliere anziano Eliseo Zanasi – coadiuvato dal Segretario Generale della Camera Lorella Palladino – il quale ha espresso al neoeletto “le più vive felicitazioni per il risultato conseguito e gli auguri di buon lavoro”.

Il Consiglio camerale tornerà a riunirsi il prossimo 1° luglio per l’elezione della Giunta, chiamata ad esprimere nel proprio seno il vice presidente.

Nel suo intervento il presidente Di Carlo ha posto in evidenza la prevalenza degli aspetti strategici dell’alleanza tra le forze produttive ed associative fondati su chiari criteri di partecipazione e condivisione, onde potenziare il ruolo dell’Ente come casa delle imprese e strumento di raccordo tra tutti i soggetti economici attivi sul territorio.

“ La Camera – ha sottolineato Di Carlo – sarà il luogo naturale di confronto e interazione tra tutte le Istituzioni sui temi economici e sulle strategie di sviluppo; difenderò le 84 mila imprese di Capitanata come se fossero le mie: il mio obiettivo sarà quello di sostenere le imprese e gli imprenditori confermando il ruolo della Camera quale centro propulsivo di sviluppo economico e sociale”.

“Dovremo saper fare squadra – ha proseguito il neo presidente – nei tanti ambiti che ci legano, indirizzando costantemente la nostra attenzione verso progetti di ampio respiro, con larghezza di vedute, spirito di inclusione e profondità di analisi. Il mondo delle imprese si aspetta questo da noi e questo il legislatore oggi ci chiede di fare.”

“Ringrazio il Presidente Gelsomino per l’impegno profuso con genuina passione e sono certo che, con il sostegno della tecnostruttura dell’Ente, sapremo affrontare le sfide che ci aspettano con determinazione e amore verso una terra bellissima, le cui risorse, a partire dalle sue giovani generazioni, costituiscono la prima leva per coltivare, giorno dopo giorno, un nuovo progresso”.