Manfredonia. Mi dispiace molto vedere qualche candidato che, (secondo il diritto di critica dell’autore,ndr) si fregia di questo titolo: “Impegnato nel sociale”. E’ veramente così o si tratta di lavoro come fanno tanti altri? Si tratta di ipocrisia o tattica elettorale? O semplicemente di buona fede?

E allora facciamo, come dicevano i medievali, “Explicatio terminorum“.

Che cosa vuol dire essere impegnato nel sociale?

Un medico che in ospedale cura i malati e prende lo stipendio il giusto compenso per il suo lavoro, è impegnato nel sociale? Non penso!

Una infermiera che lavora in ospedale e viene stipendiata giustamente per la sua professione si può dire che è impegnata nel sociale? Non penso!

Un insegnante che fa bene il suo lavoro a scuola e aiuta i ragazzi a crescere bene, e riceve lo stipendio, si può dire che è impegnato nel sociale? Non penso.

Uno che lavora in una cooperativa che prepara i pasti agli anziani di una casa di riposo e riceve il giusto salario si può dire che è impegnato nel sociale? Non penso! Uno che ha messo su una cooperativa per lavorare con gli immigrati o richiedenti asilo, che usufruendo (anche e ipoteticamente, ndr) dei bandi di un ente pubblico (sia esso Comune, Regione o Stato), riceve probabilmente uno stipendio, si può dire che è impegnato nel sociale? Non penso! E’ un lavoro come gli altri.

A parte il fatto che tutti i lavori hanno una dimensione sociale, anche il calzolaio, il macellaio, l’autista, il giardiniere, l’operatore ecologico il vecchio spazzino)…. infatti sono lavori grazie ai quali la comunità va avanti. Ma non si può parlare di impegno sociale.

Al contrario, un esempio di impegno nel sociale è ad es. chi ha messo su una associazione che si occupa dei disabili e degli emarginati e lo fa gratuitamente senza alcun compenso. E a Manfredonia ce ne sono tanti impegnati in tante associazioni di varia natura.

Impegnati nel sociale, ad es, sono quei medici che stando in pensione, anziché stare senza fare nulla, o continuare a fare visite private, hanno deciso di dedicarsi alcuni giorni alla settimana a curare alcuni immigrati o gente bisognosa presso la Casa della Carità della diocesi, ubicata a Manfredonia. Oppure quei docenti che per un intero anno il pomeriggio si dedicano gratuitamente a fare doposcuola ai bambini o per alfabetizzare gli immigrati. O in tante parrocchie tutte quelle persone che dedicano interi pomeriggi a distribuire il vestiario o alimenti. E tutto gratuitamente.

Che vinca il migliore. E non è detto che il più votato lo sia davvero! Ma noi ce lo auguriamo!