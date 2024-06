Puglia Easy to Reach: dall’8 giugno attivi collegamenti con aeroporti Foggia e Bari

In partenza dall’8 giugno 2024 il progetto “Puglia Easy to Reach” che garantisce, per la stagione estiva 2024, i servizi di collegamento automobilistico tra gli aeroporti di Foggia e Bari con le principali destinazioni turistiche del Gargano. La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 653 del 20/05/2024 ha approvato i servizi relativi al progetto “Puglia Easy to Reach” proposti dalla Provincia di Foggia.