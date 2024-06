In seguito agli ultimi gravi episodi di cronaca nel quartiere Ferrovia, con l’ultimo accaduto ieri pomeriggio lungo il viale della Stazione, il consigliere comunale Antonio De Sabato ha sollecitato la convocazione urgente di un Consiglio comunale straordinario da tenersi direttamente sul luogo, con la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni locali e delle autorità competenti. “Le città sono dei loro abitanti”, ha sottolineato.

Questo incontro, secondo De Sabato, rappresenta un’opportunità cruciale per discutere e adottare misure concrete volte a migliorare la sicurezza e la vivibilità del quartiere. È giunto il momento di attuare politiche inclusive, di riqualificare e rigenerare l’area della stazione, garantendo un maggiore livello di sicurezza per i residenti e per chiunque frequenti la zona.

Il consigliere ha dichiarato che le semplici ordinanze non sono più sufficienti, poiché la situazione continua a peggiorare ogni giorno, rischiando di diventare irreversibile. Pertanto, ha proposto un ordine del giorno che include l’analisi degli episodi recenti di violenza, la discussione su politiche inclusive e di rigenerazione urbana, la presentazione di proposte di misure urgenti per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché il coinvolgimento attivo dei cittadini.

“È fondamentale agire immediatamente per evitare un ulteriore deterioramento della situazione. La sicurezza della nostra comunità non può più essere posta in secondo piano”, ha concluso l’ex candidato sindaco.