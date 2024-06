Una lista delle ragazze conquistate è stata affissa alla porta di una classe scolastica, rendendo pubblici i nomi delle studentesse come se fossero trofei. Questo episodio è avvenuto lunedì 3 giugno al liceo Visconti di Roma. La prima denuncia è partita dal collettivo studentesco “Visconti in Rosa”, composto dalle studentesse dell’istituto. Gli autori di questo gesto sono alcuni ragazzi della scuola, gli stessi che hanno inserito i loro nomi accanto a quelli delle ragazze con cui avevano avuto relazioni private durante l’anno. “Questo atto – affermano dal collettivo – non solo rappresenta una grave mancanza di rispetto verso la dignità delle ragazze coinvolte, ma il fatto che gli autori si siano sentiti liberi di esporre pubblicamente tale lista dimostra una totale inconsapevolezza della gravità di tale gesto e una presunzione di legittimità inesistente e abominevole”.

Solidarietà alle ragazze coinvolte

Le studentesse del collettivo hanno immediatamente informato la direzione scolastica, auspicando che la scuola prenda i necessari provvedimenti e avvii un percorso di inserimento dell’educazione sessuale e affettiva nel programma formativo, ancora assente nel progetto educativo ministeriale. Hanno ribadito che nessuna persona, indipendentemente dal genere, dovrebbe essere oggetto di alcun tipo di violenza verbale o psicologica. “Chiediamo che la scuola si mobiliti immediatamente per prendere provvedimenti nei confronti degli autori del gesto, per dimostrare che condanna, come noi, l’accaduto e affinché quanto successo venga ricordato per impedire che in futuro avvengano episodi di simile gravità. Bisogna che la comunità scolastica si dimostri unita nel combattere tali fenomeni, a partire da questo singolo episodio. A tutte le ragazze coinvolte, esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza. Non siete sole”.

Lo riporta SkyTG24.