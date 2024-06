Schlein a Manfredonia: "La destra che oggi governa è la stessa che ha affossato il ddl ZAN"

“La destra che oggi governa è la stessa che ha affossato il ddl ZAN, Infatti siamo in 36esima posizione su 48 in tema di diritti lgbtqi+”

Elly Schlein interviene a Manfredonia nell’incontro cittadino tenutosi in piazzetta il 4 Giugno, per sostenere Domenico La Marca ed i candidati alle Europei.

La Segretaria del PD ricorda l’importanza del salario minimo ed invita a firmare la petizione, sulla Sanità invece occorre sbloccare il tetto alle assunzioni e servono più risorse, “favorire ulteriormente il privato è l’obiettivo della destra, ma non è quello che è scritto nella Costituzione come diritto alla salute”.

Riguardo invece l’Italia non firma in Europa “la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore della comunità lgbtqi+”.

Schlein replica, “di famiglia non c’è ne una sola tradizionale, di cui tanto parlano ma che poi alla fine pochi di loro hanno, sono tante, plurali e vanno tutte difese nel contributo che portano alla società ”

Angelica Murgo