Ugo Galli: "Il Sottosegretario Gemmato in visita all'ospedale di Manfredonia. Governo rimoverà vincoli per assunzioni"

«Ringrazio il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato per la sua presenza quest’oggi al Presidio Ospedaliero Camillo de Lellis. La sua visita ci ha consentito di fare il punto sulle necessità del nostro nosocomio, che, per eccellenza nei servizi e per ampiezza del bacino di utenza che va da Monte San’Angelo a Zapponeta e Trinitapoli, non può essere derubricato ad una semplice Casa di Comunità».

È il commento di Ugo Galli, candidato sindaco della coalizione civica Manfredonia2024, sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia, dopo l’incontro del Sottosegretario con i vertici sanitari dell’ospedale manfredoniano.

«Il vicedirettore sanitario Luigi Esposito ha fatto rilevare al Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato la necessità di costituire la struttura complessa di Anestesia e Rianimazione insieme alla funzionalità di tutto l’ospedale a cominciare dalle sale operatorie delle strutture di Chirurgia e Ortopedia. Nel corso dell’incontro, a cui ho partecipato, ho evidenziato il nuovo provvedimento, appena approvato dal Consiglio dei Ministri, che consente la rimozione dei vincoli di spesa in materia di assunzione di personale sanitario e che pone quindi la Regione nella condizione di rafforzare le strutture esistenti a cominciare dall’Anestesia e Rianimazione.

Con il Sottosegretario abbiamo visitato il Pronto Soccorso e in quella sede è emersa la necessità di potenziare la struttura di emergenza urgenza con ulteriori risorse finanziarie per consentire alla Regione di assumere ulteriore personale sanitario (medici e infermieri), soprattutto in considerazione dell’imminente stagione estiva, caratterizzata dalla presenza a Manfredonia in media di 100mila anime. L’esponente di Governo ci ha assicurato un potenziamento del nostro ospedale e del nostro Pronto Soccorso per garantire servizi di prossimità di approccio alle cure. Il percorso di coinvolgimento del Governo nei confronti del nostro Ente locale, chiedendo suggerimenti e proposte, è appena cominciato».