Le vacanze estive sono un momento di relax e divertimento atteso tutto l’anno, un sogno che diventa realtà o che può trasformarsi in un incubo qualora dovessero venire compromesse da imprevisti come incidenti stradali. Sia che ci si trovi in Italia che all’estero è fondamentale sapere come reagire in caso di sinistro per affrontare la situazione nel modo migliore possibile, ma ancor di più è essenziale aver stipulato un’assicurazione auto completa con professionisti del settore in grado di fornire tutto il supporto di cui si può avere bisogno.

In questa guida, forniremo una panoramica su cosa fare in caso di incidente durante le tue vacanze estive, tutto ciò che può essere d’aiuto ad affrontare correttamente il momento e a denunciare un sinistro.

Cosa Fare in Caso di Incidente

Mantenere la calma e garantire la sicurezza di tutti i coinvolti è la priorità, per questo è necessario assicurarsi che tutti siano al sicuro e prendere le precauzioni necessarie per evitare ulteriori danni;

Raccogliere informazioni. È sempre utile avere con sé in auto una penna e del materiale per prendere appunti. Fotografare i danni ai veicoli coinvolti e raccogliere tutte le informazioni necessarie, inclusi nomi, numeri di telefono, assicurazioni e numeri di targa dei veicoli coinvolti è fondamentale per poter documentare l'accaduto nel modo più preciso possibile;

Compilare la constatazione amichevole. Se possibile, qualora l'accertamento di colpa sia evidente e riconosciuto, è fondamentale compilare la constatazione amichevole con la controparte (modulo CAI o CID). Questo documento, infatti, è essenziale per la gestione del sinistro;

Denunciare il sinistro. L'accaduto va denunciato all'assicurazione entro tre giorni dalla sua data;

. L’accaduto va denunciato all’assicurazione entro tre giorni dalla sua data; Seguire le procedure indicate dalla compagnia assicurativa per gestire il sinistro in modo efficace e tempestivo.

Tutte queste indicazioni, fondamentali per gestire al meglio il sinistro e anche l’apertura delle pratiche assicurative necessarie per il rimborso, molto spesso diventano solo teoria e quando si rimane coinvolti in un incidente stradale è il panico ad avere la meglio. È proprio per questo che aver contratto l’assicurazione auto con una compagnia seria ed efficiente come Allianz Direct può fare la differenza.

In caso di bisogno, infatti, il Servizio Clienti Allianz Direct è a disposizione per fornire supporto e rispondere ad ogni dubbio: anche sul portale, nella sezione dedicata, è possibile accedere alle domande frequenti su come denunciare un sinistro e trovare le risposte ad ogni quesito. Cosa accade se il sinistro coinvolge più di due vetture? Quale numero bisogna chiamare se ci si trova all’estero e si rimane coinvolti in un incidente? Cosa accade in caso di sinistro stradale provocato da veicolo non assicurato? Su Allianz Direct trovi la risposta a questa e a molte altre domande relativi ai sinistri, nonché la corretta procedura da seguire in caso di incidente, ovunque tu ti trovi.