Vico del Gargano. Festeggiamenti in onore della Madonna del Rifugio

Vico del Gargano – Il Comitato Feste Patronali è lieto di annunciare i festeggiamenti in onore della Madonna del Rifugio, la venerata Patrona della nostra città. La tradizionale festa si svolgerà il 29 e 30 giugno prossimi. I festeggiamenti prenderanno il via il 21 giugno con la tradizionale Novena in onore della Madonna. Sabato 29 giugno il Sindaco consegnerà ufficialmente le Chiavi della città alla Madonna del Rifugio. Conclusa la cerimonia la statua verrà portata in Solenne Processione per le vie della città, accompagnata dalle autorità religiose, civili e militari, dalle Confraternite, dai fedeli e dalla musica del Complesso Bandistico Garganum.

Fuochi d’artificio accoglieranno la Madonna al suo rientro. Sarà una festa piena di musica: sabato 29, infatti, sarà anche la sera dei Tarantula Garganica, con il loro Come Staje Tour, in Largo Fuoriporta. Il clou dei festeggiamenti sarà raggiunto domenica 30 giugno con il concerto di Renzo Rubino e la Sbanda, “Il Silenzio fa Tour”, sempre il Largo Fuoriporta. A chiudere i festeggiamenti uno spettacolare spettacolo pirotecnico in zona Monte Tabor.

Novità di quest’anno sarà “il villaggio dei bambini” in Piazza Mercato. Il Comitato Feste Patronali invita caldamente tutta la cittadinanza, i visitatori e gli ospiti a partecipare numerosa a questi attesi festeggiamenti, per onorare la Madonna del Rifugio e rafforzare il senso di comunità e le tradizioni della nostra amata città.

Per maggiori informazioni sul programma completo degli eventi, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Vi aspettiamo!

Contatti: comitatofestevico@gmail.com