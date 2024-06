FOGGIA – “Emiliano e il centrosinistra non sono capaci di garantire i diritti delle famiglie”. Così ha dichiarato Giannicola De Leonardis, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, riguardo ai ritardi nella pubblicazione dei buoni educativi per gli asili nido.

“Il ritardo della Regione Puglia danneggia anche i gestori dei servizi, costretti a sottoscrivere i contratti di servizio con gli Ambiti in estremo ritardo. Questo rischio ripete la catastrofe educativa dello scorso anno, quando le famiglie a settembre non sapevano ancora dove avrebbero potuto iscrivere i propri figli. Infatti, per l’anno educativo 2023/2024, la Regione pubblicò il bando il 24 agosto, a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico, con scadenza per richiedere il voucher fissata al 16 settembre.”

De Leonardis ha sottolineato: “Il Comune di Foggia, che avrebbe dovuto elaborare le graduatorie entro 30 giorni, ha impiegato ben quattro mesi, dimostrando una concatenazione di ritardi e disservizi a scapito delle famiglie.”

Il consigliere regionale ha inoltre evidenziato un’altra criticità: a Foggia, i contratti di servizio sono stati sottoscritti solo a febbraio. “Gli altri contratti, per i bambini finanziati con la seconda assegnazione di fondi regionali, vedranno l’erogazione solo a fine luglio. Siamo a inizio giugno e sembra che si stia ripetendo quanto accaduto lo scorso anno.”

“Emiliano deve agire tempestivamente per evitare un effetto domino di ritardi e disservizi che ricade sulle famiglie. Queste vanno sostenute, specialmente a Foggia, dove ci sono più di mille iscritti agli asili, di cui 700 usufruiscono dei buoni educativi. La città di Foggia è un’eccellenza nazionale, rispettando i parametri dei posti disponibili in asilo nido rapportati alla popolazione.”

Lo riporta Foggiatoday.it