Apricena (Foggia) – Un’estate ricca di appuntamenti e grandi nomi: è quanto promette il cartellone estivo 2025 di Apricena, presentato ufficialmente dal sindaco Antonio Potenza nel corso di un incontro pubblico. Un programma definito “ambizioso” e “molto ricco”, che si annuncia come uno dei più articolati degli ultimi anni.

«Non si tratta di un lavoro estemporaneo – ha spiegato il primo cittadino – ma del coronamento di un sogno che viene da lontano, frutto di anni di impegno costante e visione strategica». Parole che sottolineano la pianificazione di lungo termine dietro l’iniziativa, realizzata grazie al contributo di un gruppo affiatato di collaboratori, tra cui Potenza ha voluto citare espressamente Anna Torelli, Carla Tonacci (per il lavoro svolto negli anni), Sef Palma e l’intero team comunale.

Il programma, articolato in oltre 70-80 serate, spazierà tra cultura, spettacolo, tradizione, musica e intrattenimento, offrendo eventi per tutti i gusti e tutte le età. Ogni appuntamento – ha sottolineato il sindaco – “possiede la propria dignità”, sia esso un grande concerto o una sagra legata al patrimonio enogastronomico locale.

Tra gli eventi di punta figurano la rassegna musicale Suoni in cava, con artisti del calibro di Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Tony F e Nino D’Angelo, e il centenario della morte di Matteo Salvatore, definito da Potenza “un evento storico” per la città. Confermate anche la tradizionale Notte Bianca, la Sagra del Cinghiale e, in autunno, la suggestiva rievocazione storica della Federiciana, prevista per ottobre.

Grande attesa per le eventuali nuove sorprese nel cast di Suoni in cava, che, come lasciato intendere dal sindaco, potrebbe arricchirsi ulteriormente nei prossimi giorni.

L’amministrazione comunale invita cittadini e turisti a seguire i canali ufficiali per rimanere aggiornati sul calendario completo degli eventi, in continuo aggiornamento.

La presentazione del cartellone è avvenuta nell’ambito di un servizio per Stato Quotidiano.