Addio a Gianfranco Butinar, noto imitatore romano: morto a 51 anni per un infarto

Roma – È scomparso improvvisamente a 51 anni Gianfranco Butinar, celebre imitatore, comico e attore romano. La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore tra amici, colleghi e fan, lasciando un vuoto nel panorama dello spettacolo e delle trasmissioni sportive dilettantistiche.

Una carriera ricca di talento e humor

Gianfranco Butinar era conosciuto per le sue straordinarie capacità di imitazione di personaggi famosi come Francesco Totti, Vasco Rossi, Bruno Pizzul, Adriano Celentano e Fausto Califano. La sua versatilità e il suo talento multiforme lo avevano reso uno dei volti più amati del panorama comico romano. Spesso ospite di programmi come “Il Tribunale delle Romane” e altre trasmissioni sportive dilettantistiche, aveva conquistato il pubblico con la sua simpatia e spontaneità.

La tragica scoperta

Secondo le prime informazioni, ieri sera Gianfranco si trovava sul divano di casa con la moglie quando è stato colpito da un infarto fatale. La notizia è stata diffusa dalla pagina Facebook “Sport In Oro – La domenica sportiva dei dilettanti”, che ha espresso il cordoglio di tutta la redazione:

“Un grande dolore per tutti gli amici di Rete Oro e delle nostre trasmissioni: nella giornata di ieri si è spento improvvisamente Gianfranco Butinar, attore, comico, imitatore. Un vero artista che ricordiamo con affetto e sorriso.”

I funerali

I funerali si terranno domani alle ore 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.

Un ricordo indelebile

L’ultimo spettacolo dell’attore risale alla scorsa domenica, lasciando un ricordo ancora vivo tra chi ha avuto il piacere di conoscerlo e apprezzarlo sul palco. Gianfranco Butinar rimarrà sempre nei cuori di coloro che hanno condiviso con lui momenti di allegria e spensieratezza.

