Molfetta – Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza che riguarda presunte irregolarità nell’affidamento di appalti pubblici in cambio di sostegno elettorale.

L’ordinanza cautelare è stata emessa dal gip di Trani, Marina Chiddo, dopo l’interrogatorio preventivo svolto il 2 maggio scorso con otto persone coinvolte.

Oltre a Minervini, sono finiti ai domiciliari anche Lidia De Leonardis, dirigente comunale di Bari di 58 anni, mentre altri soggetti sono stati sottoposti a diverse misure restrittive.

Tra questi, i dirigenti comunali Alessandro Binetti e Domenico Satalino sono stati temporaneamente interdetti per un anno, mentre Michele Pizzo, ex luogotenente della Guardia di Finanza, ha ricevuto il divieto di dimora a Molfetta.

L’imprenditore portuale Vito Leonardo Totorizzo, invece, è stato colpito dal divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per un anno.

Le accuse mosse dalla Procura di Trani sono di corruzione, turbativa d’asta, peculato e falso.

La vicenda ruota attorno alla realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta, un progetto già al centro di un’inchiesta per corruzione. Secondo le indagini, Minervini avrebbe promesso all’imprenditore portuale Vito Totorizzo la gestione delle nuove banchine portuali per trent’anni, in cambio di sostegno elettorale.

La gip ha riconosciuto quasi tutte le contestazioni avanzate dalla Procura, evidenziando un quadro di presunte irregolarità che coinvolge anche altri soggetti e aspetti della gestione amministrativa.

Il caso scuote il panorama politico e amministrativo della città, già nota per le sue sfide legate allo sviluppo portuale e alle questioni di trasparenza nelle procedure pubbliche.

Restano da chiarire i dettagli di questa intricata vicenda giudiziaria, che potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro amministrativo di Molfetta.

Lo riporta l’agenzia Ansa.