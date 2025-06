Buona la prima per la collaborazione tra i Centri per l'Impiego Foggia–BAT di ARPAL Puglia e l'Area Economica dell'Università di Foggia

TALENT SPACE FOR DEP: VINCENTE LA SINERGIA TRA ARPAL E UNIFG

All’evento di recruiting, 14 aziende coinvolte dagli operatori dei Centri per l’Impiego degli Ambiti Fg-Bat e oltre 100 colloqui di lavoro a studenti e neolaureati

Foggia, 06 giugno 2025 – Buona la prima per la collaborazione tra i Centri per l’Impiego dell’Ambito Foggia–BAT di ARPAL Puglia e l’Area Economica dell’Università di Foggia, in occasione di Talent Space for DEP, l’evento di recruiting rivolto a laureandi e laureati triennali e magistrali in ambito economico e sociale dell’Ateneo foggiano, svoltosi il 5 giugno 2025, presso la Biblioteca dell’Area Economica dell’Università di Foggia

Un’iniziativa che ha visto, per la prima volta, l’Università di Foggia e l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro collaborare operativamente in un evento realizzato sul territorio, con l’obiettivo di connettere in modo diretto studenti e imprese locali. Fondamentale il ruolo di ARPAL Puglia, che ha curato l’attività di scouting per le aziende, selezionando e coinvolgendo realtà imprenditoriali in linea con il profilo dei laureandi dell’Università di Foggia, garantendo così l’efficacia dell’incontro tra domanda e offerta.

L’evento è stata un’importante occasione di orientamento, incontro e dialogo tra formazione universitaria e mondo del lavoro. E i numeri parlano chiaro: 14 aziende partecipanti provenienti dalle province di Foggia e BAT, decine di studenti coinvolti e oltre 100 colloqui effettuati tra rappresentanti aziendali e candidati. “Ho fatto colloqui con diverse aziende – racconta Federica, studentessa al primo anno della Magistrale in Economia – è stata un’esperienza arricchente, perché il confronto diretto con i rappresentanti delle aziende mi ha fatto comprendere meglio come prepararmi per affrontare un colloquio di lavoro. Spero che ci siano ancora iniziative come questa.”

Grande soddisfazione anche da parte delle imprese, che hanno potuto selezionare profili aderenti alle loro esigenze e costruire relazioni dirette con il mondo universitario. Positivo anche il bilancio degli enti promotori, ARPAL Puglia e l’Area Economica di UniFg: “Siamo orgogliosi del risultato raggiunto – dichiara Gianluigi De Pascale, professore associato di Politica Economica che, insieme ai colleghi proff. Rana, Pilone e Nigri, rappresenta i tre Dipartimenti dell’Area Economica di Unifg – e per questo auspichiamo che la collaborazione con ARPAL si rinnovi per iniziative ancora più efficaci nella creazione di un ponte tra mondo accademico e mondo del lavoro.’. Sulla stessa linea, la dichiarazione di Vincenza Bizzoca, responsabile Incrocio domanda offerta del lavoro e servizi alle imprese area Foggia-Bat: ‘Ci auguriamo che questo sia il primo passo di una virtuosa sinergia con Unifg e che queste iniziative possano essere per i ragazzi una ‘forma di allenamento’ per approcciarsi in maniera positiva al mondo del lavoro.’.