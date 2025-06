Caserta sulle polemiche dei DI: “Nessuna campagna elettorale"

Evento con il ministro Foti, il sindaco Caserta sulle polemiche dei Democratici Insieme: “Nessuna campagna elettorale ma un evento istituzionale che riguarda tutti, trasversalmente, su un tema cruciale come il Pnrr e lo sviluppo dei nostri territori. Tematiche che evidentemente non interessano all’opposizione”

Il sindaco di Troia, Francesco Caserta, replica alle critiche del gruppo consiliare di opposizione in merito all’evento che si terrà questo pomeriggio a Troia alla presenza del ministro per gli Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione, Tommaso Foti: “È curioso constatare – afferma il primo cittadino di Troia – come i Democratici Insieme abbiano interrotto lo ‘sciopero della parola’ inscenato qualche settimana in consiglio comunale per tornare ad attaccare, come sempre in modo del tutto pretestuoso e strumentale, l’amministrazione comunale, questa volta per l’ospitalità offerta dal Comune di Troia ad un evento che ospita un ministro della Repubblica e aperto a tutta la cittadinanza, che così avrà l’occasione di poter essere aggiornata in modo puntuale sullo stato di avanzamento del Pnrr e delle opere finanziate in particolare sui Monti Dauni e in Capitanata.

Nessuna campagna elettorale. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è uno strumento cruciale con cui si può concretamente cambiare in meglio la qualità della vita delle nostre popolazioni (e che dunque riguarda tutti, senza distinzione di colori politici) nonché accelerare la ripresa socio-economica di cui i nostri territori hanno un così gran bisogno. Tematiche che evidentemente non interessano all’opposizione consiliare.

Come sempre – conclude il sindaco Caserta – i Democratici Insieme sono alla costante ricerca di un’inesistente pagliuzza nell’occhio altrui senza accorgersi della trave che è nei loro occhi”.