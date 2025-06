LECCE – Nei scorsi giorni nell’Ospedale DEA V. Fazzi di Lecce, nella UOC di Chirurgia generale, diretta dal dr. Marcello Spampinato, è stato eseguito un delicatissimo intervento chirurgico: i Chirurghi senologi dr. Salvatore Tondo e dr. Arturo Baglivo, coadiuvati dalla dr.ssa Valentina Loconte e dal dr. Salvatore Santobuono della Chirurgia plastica, reparto che collabora strettamente con la Chirurgia negli interventi ricostruttivi, e con l’assistenza anestesiologica, hanno asportato un gigantesco tumore della mammella.

La neoplasia, in fase di studio presso la UOC di Anatomia patologica, si presentava come una massa riccamente vascolarizzata – del peso di oltre 7 kg e delle dimensioni di 37 cm – tenacemente adesa alla parte toracica sino al cavo ascellare.

Nella letteratura internazionale – riferiscono i chirurghi senologi – sono segnalate poche decine di casi con tumori superiori a 35 cm e con peso superiore a 3 kg.

La signora si era presentata al Pronto Soccorso del Vito Fazzi dopo aver notato l’improvvisa e rapida comparsa di una tumefazione della mammella; è stata prontamente inviata e presa in carico dalla Radiologia senologica e dal gruppo della Breast unit aziendale che, dopo discussione multidisciplinare, ha programmato il trattamento chirurgico eseguito nel giro di una settimana dal completamento delle indagini.

L’intervento chirurgico è durato alcune ore e, nella sua grande complessità, è perfettamente riuscito.

La paziente è stata dimessa e continua il suo percorso Breast unit.

La Breast Unit si conferma un punto di riferimento avanzato per la diagnosi, la cura e la presa in carico di pazienti del tumore al seno. Grazie alla sinergia tra diverse specialità (chirurgia, oncologia, radioterapia, medicina nucleare, radiologia senologica, anatomia patologica, fisiatria, psicologia), il team garantisce un approccio integrato, utilizzando le tecnologie più innovative per offrire alle pazienti le migliori possibilità di cura.