Fismic: aumento in busta paga per i lavoratori Stellantis, CNHI, Ferrari e Iveco

Torino – Si è concluso oggi presso l’Unione degli Industriali di Torino il negoziato per il rinnovo del biennio economico del Contratto Collettivo Speciale di Lavoro (CCSL) che coinvolge i dipendenti di CNHI, Ferrari, Iveco e Stellantis. Dopo mesi di trattative, anche grazie all’impegno della Fismic Foggia, è stato raggiunto un accordo che prevede un incremento salariale significativo per i lavoratori.

Dettagli dell’accordo

Il nuovo accordo stabilisce un aumento complessivo del 6,5% sulla paga base. In particolare:

Il 3,7% sarà applicato sulla busta paga di giugno 2025

Il 2% su quella di gennaio 2026

Lo restante 0,8% a novembre 2026

In aggiunta, sono state previste due indennità ‘una tantum’ di 240 euro ciascuna: la prima a giugno 2025 e la seconda ad aprile 2026.

Soddisfazione delle parti

Alla trattativa erano presenti rappresentanti di rilievo come Sara Rinaudo, vice segretaria generale aggiunta della Fismic, e Pasquale Capocasale, segretario della Fismic Foggia e nazionale. Quest’ultimo ha espresso grande soddisfazione per l’esito positivo:

“Abbiamo concluso nel migliore dei modi la trattativa per un rinnovo contrattuale che complessivamente erogherà circa 400 euro ai lavoratori. In un periodo caratterizzato dall’incertezza economica, questo rappresenta un toccasana per tutti. Continueremo ovviamente a seguire la vicenda in prima linea.”