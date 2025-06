FOGGIA – Una serata all’insegna della solidarietà e del calcio di un tempo. Questa sera, allo stadio Zaccheria di Foggia, si terrà la terza edizione dell’evento benefico denominato “Cur in campo”, organizzato a sostegno della Caritas Diocesana foggiana.

La manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi ex campioni del calcio italiano e internazionale, pronti a scendere in campo per una causa nobile.

Un parterre di stelle

Tra i protagonisti attesi ci sono grandi nomi come Francesco Totti, Fabio Quagliarella, Christian Panucci, Stefano Fiore e Vincent Candela.

Prima dell’inizio della partita, i campioni hanno tenuto una conferenza stampa ricca di aneddoti, battute e momenti divertenti, dimostrando ancora una volta il loro spirito sportivo e generoso.

Le parole di Totti

Durante l’incontro con i media, Francesco Totti ha commentato con simpatia:

“Sono felice di essere qui anche se allo Zaccheria non ho mai segnato. Il calcio di oggi? È lontano dal nostro.”

Il capitano storico della Roma ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per aiutare chi ha bisogno e per mantenere vivo lo spirito di solidarietà tra gli ex calciatori e i tifosi.

Un evento che unisce sport e solidarietà

L’obiettivo principale è raccogliere fondi per sostenere le attività della Caritas Diocesana foggiana, impegnata quotidianamente nell’assistenza alle persone più bisognose.

La serata promette spettacolo, emozioni e tanta buona volontà, con la speranza che il calcio possa fare ancora la differenza anche fuori dal campo.

Lo riporta telesveva.it