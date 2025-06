Foggia, iscrizione al campionato di Serie C completata. Intanto spunta una società interessata al club

Foggia – È arrivata la svolta tanto attesa per il Foggia Calcio: nella serata di ieri, il club ha completato con successo tutte le procedure amministrative e finanziarie richieste per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

La società ha effettuato i pagamenti degli stipendi e dei contributi relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile, per un totale di circa un milione di euro.

Contestualmente, è stata predisposta anche la fideiussione di ulteriori 700 mila euro, elemento fondamentale per garantire l’iscrizione.

Pericolo definitivamente scongiurato

Con questi adempimenti, la pratica di iscrizione è stata ufficialmente definita. Il rischio di esclusione o di dover ripiegare nel dilettantismo sembra ormai superato: il Foggia prenderà regolarmente parte alla prossima stagione del campionato di Serie C.

Incertezza sulla futura gestione

Tuttavia, resta ancora da chiarire chi sarà alla guida del club nella prossima stagione. Il proprietario attuale, Michele Canonico, qualche giorno fa aveva annunciato la volontà di cedere la società, in modo da evitare che il club finisse in una situazione di crisi irreversibile. La sua intenzione è quella di attendere eventuali acquirenti prima di pianificare il futuro sportivo e gestionale.

Indiscrezioni su un possibile acquirente

Secondo alcune fonti non ufficiali, nelle ultime settimane sarebbe giunta una manifestazione d’interesse da parte di una società italiana ancora top secret. Se questa ipotesi si dovesse concretizzare, sarà compito dell’amministratore giudiziario Chionna e dello stesso Canonico valutare attentamente l’offerta prima di procedere a eventuali trattative.

Una certezza: la partecipazione garantita

Al momento attuale, l’unica certezza è quella della partecipazione del Foggia al prossimo campionato. Una notizia importante dopo settimane caratterizzate da incertezze e rischi concreti per il futuro del club rossonero.

Resta da capire quale sarà il volto del Foggia nella prossima stagione, ma intanto i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: il club ha superato l’ostacolo burocratico-finanziario e si prepara a scendere in campo con tutte le carte in regola.

