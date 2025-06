Foggia, processo agli estorsori dell’imprenditore D’Auria: la Dda chiede 7 anni

FOGGIA – È un processo che si trascina dal dicembre 2019 davanti al Tribunale di Foggia e che vede al centro della scena il caso di un’estorsione ai danni dell’imprenditore agricolo Lazzaro D’Auria. La vicenda ruota attorno alla domanda cruciale: quando e come l’imprenditore riconobbe Giovanni Putignano come uno degli uomini che, nel luglio 2017, spalleggiando i boss Rocco Moretti e Giuseppe Vincenzo La Piccirella, pretesero da lui un pizzo di 200mila euro?

Il contesto e le accuse

D’Auria, originario di Salerno ma ormai simbolo dell’antiracket nel Foggiano, ha vissuto due anni di minacce e intimidazioni dopo aver rifiutato di rispettare il diktat di non acquistare terreni comunali a Borgo Incoronata. Da fine 2015 a ottobre 2017, ha ricevuto una serie impressionante di avvertimenti da parte della criminalità organizzata locale. Dal 2017 vive sotto scorta.

Il procedimento giudiziario coinvolge otto imputati: uno è stato prosciolto, un altro assolto, cinque sono stati condannati in via definitiva (tra cui Rocco Moretti a 4 anni e 8 mesi e Giuseppe La Piccirella a 3 anni e 6 mesi), mentre Giovanni Putignano, di Torremaggiore, è ancora in attesa di giudizio. Putignano si dichiara innocente.

Il ruolo di Putignano e le testimonianze

L’aspetto più delicato riguarda il momento in cui D’Auria riconobbe Putignano come uno degli estorsori. Secondo quanto emerso durante il processo, l’imprenditore avrebbe identificato l’uomo in una fase successiva all’evento del luglio 2017. Tuttavia, la tempistica precisa e le modalità con cui avvenne questo riconoscimento sono ancora oggetto di approfondimenti.

Lo scorso marzo i giudici hanno disposto un supplemento d’istruttoria per chiarire questi aspetti prima della sentenza definitiva. La Procura antimafia (Dda) ha chiesto una condanna a sette anni per Putignano – la stessa richiesta avanzata anche dai legali delle parti civili – ritenendo che ci siano sufficienti elementi per confermare la sua responsabilità.

Le posizioni difensive e le prossime tappe

I difensori di Putignano, gli avvocati Francesco Santangelo e Andrea Imperato, hanno invece sollecitato l’assoluzione dell’imputato. Ritengono che non ci siano prove concrete che lo colleghino alle richieste estorsive o alla partecipazione alle attività mafiose contestate.

Il processo continuerà con ulteriori audizioni e approfondimenti prima della pronuncia finale prevista nei prossimi mesi.

