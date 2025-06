FOGGIA – La Puglia, con le sue acque cristalline, spiagge di sabbia dorata e paesaggi mozzafiato, rappresenta una delle mete più ambite per gli amanti del mare e del relax.

Dal Gargano al Salento, questa regione offre un’imbarazzo di scelta tra baie incontaminate e località rinomate.

Ma quali sono le spiagge più belle secondo l’Intelligenza Artificiale? Abbiamo lasciato che fosse la tecnologia a selezionare le cinque perle da non perdere, basandosi su recensioni di viaggiatori, guide turistiche e caratteristiche paesaggistiche.

1. Baia dei Turchi – Otranto (Lecce)

Perché è speciale: Sabbia chiara, pineta alle spalle e mare turchese creano un’atmosfera da sogno. Questa area protetta è rimasta incontaminata nel tempo, offrendo un’oasi di tranquillità immersa nella natura.

Ideale per: Chi cerca pace e bellezza naturale lontano dal caos.

2. Punta Prosciutto – Porto Cesareo (Lecce)

Perché è speciale: La sabbia fine e i fondali bassi e trasparenti ricordano i Caraibi. Le acque calde invitano a lunghe nuotate e momenti di relax assoluto.

Ideale per: Famiglie e amanti del relax in acque calde e sicure.

3. Baia delle Zagare – Mattinata (Foggia, Gargano)

Perché è speciale: Scogli iconici che emergono dal mare, spiaggia di ciottoli bianchi e falesie a fare da cornice. Un paesaggio scenografico perfetto per fotografie indimenticabili.

Ideale per: Chi ama paesaggi naturali spettacolari e fotografia.

4. Pescoluse – Le Maldive del Salento (Marina di Salve, Lecce)

Perché è speciale: Sabbia finissima, acque trasparenti e fondale basso che si estende per decine di metri rendono questa località ideale per famiglie o coppie in cerca di romanticismo.

Ideale per: Vacanze in famiglia o momenti romantici al mare.

5. Torre dell’Orso – Melendugno (Lecce)

Perché è speciale: Due faraglioni noti come le “Due Sorelle”, sabbia dorata e mare limpido creano uno scenario incantevole. La zona offre anche divertimento nelle vicinanze, perfetta per chi desidera combinare mare e svago.

Ideale per: Chi cerca un mare pulito con possibilità di divertimento nelle vicinanze.

Lo riporta quotidianodipuglia.it