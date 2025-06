Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DEL VERDE NEL PARCO GIOCHI DI PIAZZALE BRUNELLESCHI

Manfredonia, 5 giugno 2025 – Con la determinazione dirigenziale n. 1026 del 05/06/2025, il Comune di Manfredonia ha ufficialmente approvato una nuova iniziativa di collaborazione con soggetti privati per la manutenzione del verde pubblico. Protagonista di questo accordo è l’Associazione Angeli 2021, presieduta dalla sig.ra Rita Colonna, che si è proposta per la cura dell’area verde del parco giochi di Piazzale Brunelleschi.

La proposta, datata 15 maggio 2025 e acquisita agli atti comunali il 28 maggio 2025 (prot. n. 28019), si inserisce nel quadro normativo definito dal Regolamento per la valorizzazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche mediante contratti di sponsorizzazione e collaborazione con soggetti privati, approvato con delibera consiliare n. 35 del 12/10/2016 e attuato dalla Giunta con delibera n. 235 del 22/11/2016.

Secondo quanto previsto dall’art. 10 del regolamento, il Comune può stipulare accordi di collaborazione con associazioni e altri soggetti privi di fini di lucro, senza corrispettivo economico, purché vi sia una prevalenza di finalità di interesse pubblico. L’area di Piazzale Brunelleschi, per la quale non risultano pervenute altre manifestazioni di interesse, rientra tra quelle elencate nell’avviso pubblico per la ricerca di collaboratori, approvato nel 2016 e tuttora aperto.

Nel dettaglio, l’accordo prevede una durata quinquennale durante la quale l’Associazione Angeli 2021 si impegna a svolgere le seguenti attività:

rimozione quotidiana dei rifiuti abbandonati;

sfalcio dell’erba e rimozione delle infestanti, secondo necessità;

potature stagionali degli alberi preesistenti;

piantumazioni e piccoli interventi di sistemazione, da concordare preventivamente con l’Amministrazione.

Il dirigente del Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, Ing. Lucio Barbaro, ha sottolineato nella determinazione come l’iniziativa rientri pienamente negli obiettivi di coinvolgimento della cittadinanza nella gestione dei beni comuni, valorizzando il concetto di “mecenatismo civico” previsto dalla normativa. L’accordo, che non comporta alcun onere finanziario per l’ente, è stato formalizzato con lo schema di contratto allegato alla determinazione stessa.

L’intervento dell’associazione sarà svolto nel rispetto delle prescrizioni comunali, del Codice della Strada e delle disposizioni in materia di sicurezza e decoro urbano. Come previsto, ogni attività dovrà essere preventivamente condivisa con gli uffici competenti del Comune.

La proposta progettuale, redatta a firma dell’ing. Giampio Giuliani – funzionario responsabile del servizio “Cimitero e Verde Pubblico” – e validata dagli uffici tecnici, è stata accolta in quanto rispondente ai criteri fissati dal regolamento e coerente con l’obiettivo di garantire un’adeguata cura delle aree verdi urbane attraverso forme innovative e partecipative di gestione.

Il provvedimento è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune, in attuazione della normativa sulla trasparenza amministrativa, pur non essendo rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013.