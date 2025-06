Manfredonia, 6 giugno 2025 – La Giunta Comunale di Manfredonia, riunitasi in seduta ordinaria presso Palazzo di Città, ha approvato all’unanimità la delibera per l’affidamento di un servizio specialistico di comunicazione istituzionale, con l’obiettivo di rafforzare trasparenza, partecipazione civica e qualità dell’informazione pubblica locale.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione, guidata dal Sindaco Domenico La Marca, di dotarsi di un sistema comunicativo moderno, strutturato e coerente con gli indirizzi del programma di mandato. L’attivazione del servizio avverrà tramite gara ad evidenza pubblica, con base d’asta fissata a € 39.200,00 oltre IVA, per una durata complessiva di 24 mesi. La spesa è interamente coperta all’interno del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, con un impegno triennale pari a € 47.824,00 IVA inclusa.

Comunicazione pubblica come leva di partecipazione democratica

La delibera recepisce i principi espressi dalla Legge 150/2000, che riconosce l’informazione e la comunicazione pubblica come strumenti fondamentali per la trasparenza dell’azione amministrativa e il pieno esercizio della cittadinanza attiva. L’Amministrazione ha esplicitato la volontà di garantire un flusso informativo regolare, inclusivo e accessibile, attraverso linguaggi e canali adeguati ai nuovi contesti digitali e sociali.

Considerata l’attuale carenza di personale interno con specifiche competenze nel settore, nonché l’esito negativo delle procedure di interpello tra i vari settori comunali, l’Ente ha deliberato di ricorrere a professionalità esterne qualificate. Il servizio sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in linea con quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Un servizio integrato per informare, coinvolgere e valorizzare

Il capitolato approvato prevede un servizio ad ampio spettro, che dovrà rispondere alle esigenze di comunicazione dell’Amministrazione, con attività articolate in ambiti specifici, tra cui:

Progettazione strategica e assistenza alla comunicazione istituzionale;

Redazione e diffusione di comunicati stampa, gestione di conferenze stampa e produzione di materiali editoriali;

Realizzazione e gestione di contenuti multimediali, con particolare riferimento ai canali social ufficiali dell’Ente;

Produzione di materiali grafici per campagne e iniziative pubbliche;

Documentazione video-fotografica degli eventi promossi dal Comune;

Supporto alla comunicazione durante eventi pubblici e manifestazioni istituzionali;

Interazione con stakeholders, uffici interni e soggetti esterni per il coordinamento delle attività comunicative.

Particolare attenzione è stata posta sulla natura istituzionale e non propagandistica del servizio: l’attività dovrà escludere esplicitamente qualsiasi riferimento promozionale a singoli amministratori o forze politiche.

Un passo strategico per la modernizzazione amministrativa

Il potenziamento della comunicazione rappresenta un passaggio strategico per un’Amministrazione locale che intende posizionarsi in modo trasparente, responsabile e dialogante rispetto alla cittadinanza. L’obiettivo è quello di consolidare un sistema di relazioni istituzionali capace di incrementare la visibilità delle azioni amministrative, agevolare l’accesso ai servizi, valorizzare le iniziative pubbliche e favorire un reale coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali.

Con l’approvazione della delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta ha dato mandato agli uffici comunali e alla Centrale Unica di Committenza del Tavoliere di avviare gli adempimenti necessari all’indizione della gara, compresa la determinazione a contrarre e la prenotazione delle risorse.