Edizione n° 5724

BALLON D'ESSAI

FRATINO // Umberto Fratino, è il nuovo Rettore del Politecnico di Bari
6 Giugno 2025 - ore  14:19

CALEMBOUR

LUTTO // San Severo piange la scomparsa di Martina d’Errico, giovane di 20 anni
6 Giugno 2025 - ore  15:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Musica e incanto al Castello Angioino-Aragonese di Manfredonia: l’Orchestra Don Milani conquista il pubblico

MANFREDONIA Musica e incanto al Castello Angioino-Aragonese di Manfredonia: l’Orchestra Don Milani conquista il pubblico

𝘐𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘵𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘢𝘵𝘳𝘰 𝘢𝘭𝘭'𝘢𝘱𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘖𝘳𝘤𝘩𝘦𝘴𝘵𝘳𝘢 "𝘋𝘰𝘯 𝘔𝘪𝘭𝘢𝘯𝘪" 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢, 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢 𝘦 𝘵𝘦𝘳𝘻𝘢 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢. 𝘜𝘯 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢𝘭𝘦 𝘦𝘮𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢 𝘪𝘯𝘤𝘢𝘯𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦.

"𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒆 𝑴𝒂𝒈𝒊𝒂 𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒂𝒏𝒈𝒊𝒐𝒊𝒏𝒐 𝒂𝒓𝒂𝒈𝒐𝒏𝒆𝒔𝒆 𝒅𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒇𝒓𝒆𝒅𝒐𝒏𝒊𝒂: 𝑳'𝑶𝒓𝒄𝒉𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝑫𝒐𝒏 𝑴𝒊𝒍𝒂𝒏𝒊 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂 𝒊𝒍 𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐"

"𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒆 𝑴𝒂𝒈𝒊𝒂 𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒂𝒏𝒈𝒊𝒐𝒊𝒏𝒐 𝒂𝒓𝒂𝒈𝒐𝒏𝒆𝒔𝒆 𝒅𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒇𝒓𝒆𝒅𝒐𝒏𝒊𝒂: 𝑳'𝑶𝒓𝒄𝒉𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝑫𝒐𝒏 𝑴𝒊𝒍𝒂𝒏𝒊 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂 𝒊𝒍 𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Giugno 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

“𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒆 𝑴𝒂𝒈𝒊𝒂 𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒂𝒏𝒈𝒊𝒐𝒊𝒏𝒐 𝒂𝒓𝒂𝒈𝒐𝒏𝒆𝒔𝒆 𝒅𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒇𝒓𝒆𝒅𝒐𝒏𝒊𝒂: 𝑳’𝑶𝒓𝒄𝒉𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝑫𝒐𝒏 𝑴𝒊𝒍𝒂𝒏𝒊 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂 𝒊𝒍 𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐”

𝘐𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘵𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘢𝘵𝘳𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘱𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘖𝘳𝘤𝘩𝘦𝘴𝘵𝘳𝘢 “𝘋𝘰𝘯 𝘔𝘪𝘭𝘢𝘯𝘪” 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢, 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢 𝘦 𝘵𝘦𝘳𝘻𝘢 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢. 𝘜𝘯 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢𝘭𝘦 𝘦𝘮𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢 𝘪𝘯𝘤𝘢𝘯𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦.

𝐼 𝑑𝘰𝑐𝘦𝑛𝘵𝑖 𝑑𝘦𝑙 𝑐𝘰𝑟𝘴𝑜 𝑎𝘥 𝘪𝑛𝘥𝑖𝘳𝑖𝘻𝑧𝘰 𝘮𝑢𝘴𝑖𝘤𝑎𝘭𝑒 𝐴𝘯𝑛𝘺 𝘓𝑜𝘱𝑜𝘱𝑜𝘭𝑜, 𝘈𝑛𝘯𝑎 𝑅𝘪𝑡𝘢 𝘋’𝘈𝑠𝘤𝑒𝘯𝑧𝘰, 𝐺𝘪𝑜𝘷𝑎𝘯𝑛𝘪 𝘊𝑢𝘴𝑒𝘯𝑧𝘢 𝘦 𝘔𝑎𝘵𝑡𝘦𝑜 𝐺𝘳𝑖𝘧𝑎 𝑟𝘪𝑛𝘨𝑟𝘢𝑧𝘪𝑎𝘯𝑜 𝑙𝘢 𝘋𝑖𝘳𝑖𝘨𝑒𝘯𝑡𝘦 𝘗𝑟𝘰𝑓.𝑠𝘴𝑎 𝑀𝘪𝑟𝘪𝑎𝘮 𝘛𝑜𝘵𝑎𝘳𝑜 𝑒 𝑙𝘢 𝘳𝑒𝘴𝑝𝘰𝑛𝘴𝑎𝘣𝑖𝘭𝑒 𝑑𝘦𝑙 𝐶𝘢𝑠𝘵𝑒𝘭𝑙𝘰 𝘥𝑖 𝑀𝘢𝑛𝘧𝑟𝘦𝑑𝘰𝑛𝘪𝑎 𝐴𝘯𝑛𝘢𝑙𝘪𝑠𝘢 𝘛𝑟𝘦𝑔𝘭𝑖𝘢.

𝙐𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙚𝙧𝙩𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖̀ 𝙣𝙚𝙡 𝙘𝙪𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙞 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙞 𝙣𝙤𝙞!

"𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒆 𝑴𝒂𝒈𝒊𝒂 𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒂𝒏𝒈𝒊𝒐𝒊𝒏𝒐 𝒂𝒓𝒂𝒈𝒐𝒏𝒆𝒔𝒆 𝒅𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒇𝒓𝒆𝒅𝒐𝒏𝒊𝒂: 𝑳'𝑶𝒓𝒄𝒉𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝑫𝒐𝒏 𝑴𝒊𝒍𝒂𝒏𝒊 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂 𝒊𝒍 𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐"

“𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒆 𝑴𝒂𝒈𝒊𝒂 𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒂𝒏𝒈𝒊𝒐𝒊𝒏𝒐 𝒂𝒓𝒂𝒈𝒐𝒏𝒆𝒔𝒆 𝒅𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒇𝒓𝒆𝒅𝒐𝒏𝒊𝒂: 𝑳’𝑶𝒓𝒄𝒉𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝑫𝒐𝒏 𝑴𝒊𝒍𝒂𝒏𝒊 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂 𝒊𝒍 𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Uno sforzo continuo - non la forza o l'intelligenza - è la chiave che sprigiona il nostro potenziale.” Sir Winston Churchill

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.