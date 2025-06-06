“𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒆 𝑴𝒂𝒈𝒊𝒂 𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒂𝒏𝒈𝒊𝒐𝒊𝒏𝒐 𝒂𝒓𝒂𝒈𝒐𝒏𝒆𝒔𝒆 𝒅𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒇𝒓𝒆𝒅𝒐𝒏𝒊𝒂: 𝑳’𝑶𝒓𝒄𝒉𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝑫𝒐𝒏 𝑴𝒊𝒍𝒂𝒏𝒊 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂 𝒊𝒍 𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐”
𝘐𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘵𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘢𝘵𝘳𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘱𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘖𝘳𝘤𝘩𝘦𝘴𝘵𝘳𝘢 “𝘋𝘰𝘯 𝘔𝘪𝘭𝘢𝘯𝘪” 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢, 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢 𝘦 𝘵𝘦𝘳𝘻𝘢 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢. 𝘜𝘯 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢𝘭𝘦 𝘦𝘮𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢 𝘪𝘯𝘤𝘢𝘯𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦.
𝐼 𝑑𝘰𝑐𝘦𝑛𝘵𝑖 𝑑𝘦𝑙 𝑐𝘰𝑟𝘴𝑜 𝑎𝘥 𝘪𝑛𝘥𝑖𝘳𝑖𝘻𝑧𝘰 𝘮𝑢𝘴𝑖𝘤𝑎𝘭𝑒 𝐴𝘯𝑛𝘺 𝘓𝑜𝘱𝑜𝘱𝑜𝘭𝑜, 𝘈𝑛𝘯𝑎 𝑅𝘪𝑡𝘢 𝘋’𝘈𝑠𝘤𝑒𝘯𝑧𝘰, 𝐺𝘪𝑜𝘷𝑎𝘯𝑛𝘪 𝘊𝑢𝘴𝑒𝘯𝑧𝘢 𝘦 𝘔𝑎𝘵𝑡𝘦𝑜 𝐺𝘳𝑖𝘧𝑎 𝑟𝘪𝑛𝘨𝑟𝘢𝑧𝘪𝑎𝘯𝑜 𝑙𝘢 𝘋𝑖𝘳𝑖𝘨𝑒𝘯𝑡𝘦 𝘗𝑟𝘰𝑓.𝑠𝘴𝑎 𝑀𝘪𝑟𝘪𝑎𝘮 𝘛𝑜𝘵𝑎𝘳𝑜 𝑒 𝑙𝘢 𝘳𝑒𝘴𝑝𝘰𝑛𝘴𝑎𝘣𝑖𝘭𝑒 𝑑𝘦𝑙 𝐶𝘢𝑠𝘵𝑒𝘭𝑙𝘰 𝘥𝑖 𝑀𝘢𝑛𝘧𝑟𝘦𝑑𝘰𝑛𝘪𝑎 𝐴𝘯𝑛𝘢𝑙𝘪𝑠𝘢 𝘛𝑟𝘦𝑔𝘭𝑖𝘢.
𝙐𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙚𝙧𝙩𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖̀ 𝙣𝙚𝙡 𝙘𝙪𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙞 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙞 𝙣𝙤𝙞!
“𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒆 𝑴𝒂𝒈𝒊𝒂 𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒂𝒏𝒈𝒊𝒐𝒊𝒏𝒐 𝒂𝒓𝒂𝒈𝒐𝒏𝒆𝒔𝒆 𝒅𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒇𝒓𝒆𝒅𝒐𝒏𝒊𝒂: 𝑳’𝑶𝒓𝒄𝒉𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝑫𝒐𝒏 𝑴𝒊𝒍𝒂𝒏𝒊 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂 𝒊𝒍 𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐”