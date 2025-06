Una vasta rete di spaccio di droga è stata smantellata questa mattina dalla Polizia di Stato, al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia. Undici persone sono finite in carcere, accusate – a vario titolo – di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Foggia, sulla base di gravi indizi raccolti durante mesi di attività investigativa.

L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di San Severo, ha permesso di far luce su un sistema di smercio ben strutturato che coinvolgeva diversi comuni: Lesina, Campomarino, Sannicandro Garganico, Cerignola e Ruvo di Puglia. Al centro dell’organizzazione ci sarebbe un cittadino albanese, considerato il presunto “grossista” del narcotraffico, punto di riferimento per l’approvvigionamento di cocaina e hashish destinata al mercato locale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le trattative e gli scambi di droga avvenivano con estrema cautela. Gli indagati comunicavano quasi esclusivamente tramite app di messaggistica criptata, utilizzando i telefoni tradizionali solo in rare occasioni, per evitare il rischio di intercettazioni. Un livello di riservatezza che ha reso l’indagine particolarmente complessa, ma che è stato superato grazie a un’azione investigativa meticolosa.

Determinante, in particolare, è stato il monitoraggio costante di tre autovetture utilizzate dal presunto capo del gruppo, intestate a un noleggiatore dell’area garganica. Attraverso questi controlli, gli agenti sono riusciti a individuare gli altri soggetti coinvolti, molti dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, e a ricostruire l’intero schema dell’organizzazione.

Due episodi documentati con riprese audio-video hanno rappresentato la svolta decisiva: il primo ha immortalato una trattativa di droga avvenuta a Ruvo di Puglia tra il cittadino albanese, un noto pregiudicato locale e un altro uomo ancora non identificato; il secondo ha rivelato il trasporto di circa 13 chili di stupefacente, protetto con armi da fuoco per garantirne l’arrivo a destinazione.

I destinatari della misura cautelare sono ritenuti elementi di spicco della criminalità locale, molti dei quali pluripregiudicati, attivi in più province e perfettamente inseriti in contesti criminali radicati nel territorio garganico. Il blitz di oggi rappresenta un duro colpo per le organizzazioni dedite al traffico di droga nel Foggiano.

Le indagini proseguono, mentre l’Autorità Giudiziaria sta vagliando le posizioni degli indagati. Come previsto dalla legge, si ricorda che tutte le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva.

