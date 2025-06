Manfredonia, 6 giugno 2025 – Il Comune di Manfredonia compie un nuovo passo verso la tutela ambientale e la corretta pianificazione urbanistica. Con la Determinazione Dirigenziale n. 1030, il Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, Tommaso Gioieni, ha formalizzato l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per una variante puntuale al Piano Regolatore Generale (PRG).

Una variante urbanistica per rispettare una sentenza del TAR

La variante nasce per ottemperare alla sentenza n. 305/2024 del TAR Puglia, e riguarda una superficie inferiore ai 20 ettari. Trattandosi quindi di modifiche minori, secondo quanto previsto dalla normativa regionale (L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.), non è obbligatoria una VAS completa, ma è necessaria una verifica preliminare per accertare eventuali impatti ambientali.

Una procedura tecnica e partecipata

L’istruttoria è stata curata dal Servizio 5.2 “Tutela del Territorio e Ambiente”, in collaborazione con il Settore 6 “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”, autorità procedente della variante. Sono stati coinvolti diversi enti e soggetti competenti in materia ambientale, che hanno espresso osservazioni e pareri, tra cui:

SNAM

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Regione Puglia – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture

Autorità Idrica Pugliese

Rete Ferroviaria Italiana

Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS

I contributi pervenuti hanno portato all’aggiornamento del rapporto preliminare di verifica ambientale, tenendo conto delle osservazioni della Regione e della Commissione Locale.

Nessuna VAS, ma con condizioni

Dopo l’analisi della documentazione e dei pareri ricevuti, l’amministrazione ha stabilito che non sarà necessario sottoporre la variante alla procedura completa di VAS, a condizione che siano rispettate alcune prescrizioni ambientali.

Tra queste:

Redazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017);

Verifica della compatibilità della rete fognaria;

Controllo dello smaltimento delle acque meteoriche secondo le norme regionali;

Inclusione di stalli bici e colonnine elettriche nelle aree parcheggio;

Arredo urbano uniforme;

Adozione di misure di mitigazione durante il cantiere (uso di macchinari ecologici, gestione rifiuti, riduzione impatti acustici).

Il Comune conferma: trasparenza e rispetto delle normative

La determinazione specifica che questo provvedimento riguarda solo la verifica di assoggettabilità a VAS, e non sostituisce l’acquisizione di ulteriori autorizzazioni o pareri ambientali eventualmente richiesti prima dell’approvazione definitiva della variante o dell’avvio dei lavori.