VECCHIANO (PISA) – Vagava da sola nel cuore della notte lungo una strada semideserta, senza pigiama e visibilmente disorientata. Protagonista della vicenda una bambina di circa 3 anni, trovata intorno alle 4 del mattino da un automobilista in una frazione di Vecchiano, in provincia di Pisa.

L’uomo stava facendo ritorno a casa quando ha notato una piccola sagoma muoversi nell’oscurità. In un primo momento ha pensato si trattasse di un animale, ma avvicinandosi ha scoperto che era una bambina.

Resosi conto della gravità della situazione, il cittadino ha immediatamente chiamato il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno preso in carico la minore e l’hanno accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale Cisanello per accertamenti.

Nonostante il forte spavento e le ore trascorse all’aperto, la bambina è risultata in buone condizioni di salute.

Nel frattempo i genitori, accortisi della sua assenza nel corso della notte, avevano iniziato a cercarla. Solo nelle prime ore del mattino gli agenti sono riusciti a rintracciare la famiglia e a ricongiungere la piccola ai suoi cari.

La Polizia di Stato ha avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza come la bambina sia riuscita a lasciare l’abitazione senza essere notata e per verificare le condizioni dell’ambiente familiare sotto il profilo della sicurezza e della tutela della minore.

Una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che si è conclusa senza tragedie grazie alla prontezza e al senso civico dell’automobilista che l’ha soccorsa.

Fonte: Leggo.it