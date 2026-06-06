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Home // Focus // Calcio: Bari, va via il ds Di Cesare, risoluzione consensuale del contratto

DI CESARE BARI Calcio: Bari, va via il ds Di Cesare, risoluzione consensuale del contratto

"La società - conclude il comunicato - ringrazia il professionista e l'uomo Di Cesare per l'attaccamento, la dedizione e la passione dimostrati"

Bari in Serie C: sotto accusa De Laurentiis e le scelte del post fallimento

Bari in Serie C: sotto accusa De Laurentiis e le scelte del post fallimento - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Giugno 2026
Focus // Sport //

Inizia l’operazione piazza pulita dopo la retrocessione in serie C: il Bari, scrive in un nota, ha “raggiunto l’accordo con il direttore sportivo Valerio Di Cesare per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il Club biancorosso”.
“La società – conclude il comunicato – ringrazia il professionista e l’uomo Di Cesare per l’attaccamento, la dedizione e la passione dimostrati verso i colori biancorossi, augurando nel contempo un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali”.

Lo riporta l’Ansa.

 

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