Inizia l’operazione piazza pulita dopo la retrocessione in serie C: il Bari, scrive in un nota, ha “raggiunto l’accordo con il direttore sportivo Valerio Di Cesare per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il Club biancorosso”.

“La società – conclude il comunicato – ringrazia il professionista e l’uomo Di Cesare per l’attaccamento, la dedizione e la passione dimostrati verso i colori biancorossi, augurando nel contempo un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali”.

Lo riporta l’Ansa.