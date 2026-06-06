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Home // Manfredonia // Casa Sollievo, i sindacati attaccano Gumirato: “Offese gravi a San Giovanni Rotondo e ai lavoratori”

GUMIRATO SGR Casa Sollievo, i sindacati attaccano Gumirato: “Offese gravi a San Giovanni Rotondo e ai lavoratori”

FP CGIL, CISL FP e FIALS chiedono scuse pubbliche al Direttore Generale e annunciano una nuova manifestazione: “La dignità della città e del personale non si tocca”

GUMIRATO, CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA

GUMIRATO, CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – Si inasprisce ulteriormente il confronto tra la Direzione Generale della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e le organizzazioni sindacali. FP CGIL, CISL FP e FIALS hanno diffuso un duro documento con il quale esprimono “la più ferma e totale condanna” nei confronti delle dichiarazioni attribuite al Direttore Generale, Gino Gumirato, durante un recente incontro con il personale.

Al centro della polemica vi sarebbe un’affermazione pronunciata nel corso della riunione, nella quale il manager avrebbe dichiarato che, se fosse stato di San Giovanni Rotondo, “si sarebbe vergognato”. Una frase che i sindacati definiscono “gravissima, offensiva e inaccettabile”, ritenendola lesiva non solo nei confronti dei lavoratori, ma dell’intera comunità sangiovannese.

Secondo le sigle sindacali, le parole del Direttore Generale rappresenterebbero un attacco alla storia, all’identità e al contributo che il territorio ha offerto nel corso degli anni alla crescita e al prestigio della stessa Fondazione. FP CGIL, CISL FP e FIALS respingono inoltre ogni tentativo di attribuire alle mobilitazioni sindacali e ai lavoratori la responsabilità del presunto danno d’immagine subito dall’ospedale.

“Chi manifesta non è un seguace di qualcuno – sostengono i rappresentanti dei lavoratori – ma una persona che difende il proprio salario, i propri diritti e il futuro della propria famiglia”. Per le organizzazioni sindacali, definire i dipendenti come semplici “seguaci” costituirebbe una mancanza di rispetto verso chi quotidianamente garantisce il funzionamento della struttura sanitaria.

Nel documento viene inoltre contestato il riferimento, ritenuto insistente e personale, a un rappresentante sindacale durante l’incontro. Un atteggiamento che, secondo i firmatari, avrebbe contribuito ad alimentare ulteriormente un clima già fortemente deteriorato nelle relazioni sindacali interne alla Fondazione.

Ampio spazio viene dedicato anche alla questione economica e contrattuale. I sindacati ribadiscono che i numerosi decreti ingiuntivi presentati dai lavoratori non rappresentano un atto ostile verso l’ospedale, ma sarebbero la conseguenza della mancata corresponsione delle somme previste dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità 2022-2024.

“Non chiediamo privilegi – sottolineano FP CGIL, CISL FP e FIALS – ma il riconoscimento di diritti già maturati e contrattualmente previsti”. Da qui la convinzione che la reputazione di Casa Sollievo della Sofferenza non venga compromessa dalle rivendicazioni dei lavoratori, bensì dal mancato riconoscimento delle spettanze dovute e dal progressivo deterioramento del dialogo sindacale.

Le organizzazioni dei lavoratori richiamano inoltre il valore simbolico e spirituale della struttura fondata da San Pio da Pietrelcina, evidenziando come San Giovanni Rotondo rappresenti una comunità profondamente legata alla storia dell’ospedale e alla sua missione.

Per queste ragioni, FP CGIL, CISL FP e FIALS chiedono una rettifica immediata e pubbliche scuse da parte del Direttore Generale nei confronti della città, dei cittadini e dei lavoratori della Fondazione. Contestualmente, annunciano l’organizzazione di una nuova manifestazione pubblica di protesta, che vedrà coinvolti lavoratori, associazioni, attività economiche e rappresentanti della società civile.

“La dignità di San Giovanni Rotondo non è negoziabile”, concludono i sindacati, ribadendo la volontà di proseguire la mobilitazione a tutela del lavoro, dei diritti contrattuali e del rispetto dovuto alla comunità locale.

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