ROMA – La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato tema dei risarcimenti riconosciuti ai detenuti per condizioni di detenzione ritenute incompatibili con gli standard previsti dall’ordinamento e dalla giurisprudenza europea. Con atto di recente pubblicazione, con la sentenza n. 19877 del 2026, depositata dalla Prima Sezione Penale e discussa nell’udienza del 29 aprile scorso, i giudici di legittimità hanno accolto parzialmente il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia contro una decisione del Tribunale di Sorveglianza di Bari riguardante il detenuto Matteo Cianci.

La vicenda trae origine da un provvedimento emesso il 17 settembre 2025 dal Magistrato di Sorveglianza di Foggia. In quella sede era stata accolta, sia pure parzialmente, l’istanza presentata da Cianci ai sensi dell’articolo 35-ter dell’Ordinamento Penitenziario, norma introdotta per garantire rimedi effettivi a chi abbia subito trattamenti detentivi contrari alla dignità della persona. Il magistrato aveva riconosciuto che il detenuto, ristretto nella Casa Circondariale di Foggia tra il 25 giugno 2023 e il 21 gennaio 2025, aveva scontato la pena in condizioni tali da giustificare una forma di ristoro. Per questo motivo gli erano stati concessi venti giorni di liberazione anticipata e un risarcimento economico pari a 3.536 euro.

La decisione era stata contestata dall’Amministrazione Penitenziaria, che aveva presentato reclamo sostenendo l’erroneità dei criteri utilizzati per calcolare lo spazio effettivamente disponibile nella cella e lamentando la mancata valutazione dei cosiddetti “fattori compensativi”, elementi che possono incidere sulla verifica delle condizioni complessive di detenzione. Ma soprattutto il Ministero aveva chiesto che l’eventuale somma riconosciuta a titolo di risarcimento fosse compensata con un credito vantato dallo Stato nei confronti dello stesso detenuto.

Secondo l’Amministrazione, infatti, Cianci risultava destinatario di una condanna a pena pecuniaria pari a 2.800 euro, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e rimasta insoluta. Da qui la richiesta di compensare, almeno in parte, il risarcimento dovuto per la detenzione inumana con il debito che il detenuto aveva nei confronti dello Stato.

Il Tribunale di Sorveglianza di Bari aveva però respinto il reclamo, sostenendo che la documentazione prodotta dall’Amministrazione non fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. Secondo i giudici baresi sarebbe stata necessaria una specifica certificazione proveniente dall’Ufficio Recupero Crediti competente.

Una conclusione che la Cassazione non ha condiviso. Nella sentenza firmata dal presidente Vincenzo Siani e dal consigliere relatore Claudia Terracina, la Suprema Corte ricorda come la propria giurisprudenza abbia ormai consolidato il principio secondo cui il credito derivante da una pena pecuniaria può essere opposto in compensazione rispetto alle somme dovute dallo Stato a titolo di risarcimento ex articolo 35-ter.

Secondo i giudici di legittimità, per dimostrare la certezza, la liquidità e l’esigibilità di quel credito è sufficiente la produzione dell’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 del Codice di Procedura Penale. Si tratta infatti del provvedimento che mette concretamente in esecuzione la condanna e che costituisce prova adeguata dell’esistenza del debito.

La Cassazione sottolinea inoltre che l’eventuale attività dell’Ufficio Recupero Crediti riguarda soltanto la fase esecutiva e coattiva della riscossione, ma non incide sull’esistenza del credito stesso. In altre parole, il debito derivante da una condanna a pena pecuniaria esiste già in virtù della sentenza definitiva e non necessita di ulteriori attestazioni per essere considerato certo ed esigibile.

Per questo motivo la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo alla compensazione, rinviando gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari affinché proceda a una nuova valutazione. Saranno i giudici del rinvio a verificare se il controcredito vantato dal Ministero della Giustizia sussista effettivamente e quale sia il suo esatto ammontare.

Resta invece definitiva la parte della decisione che riconosce a Matteo Cianci il diritto al risarcimento per le condizioni detentive subite nel carcere di Foggia. La Cassazione ha infatti dichiarato inammissibili le ulteriori richieste avanzate dall’Avvocatura dello Stato, sia quelle dirette a rimettere in discussione il riconoscimento stesso del credito risarcitorio sia quelle relative alla condanna del detenuto al pagamento delle spese di giudizio.

La sentenza rappresenta un ulteriore tassello nella definizione dei rapporti tra i diritti riconosciuti ai detenuti vittime di condizioni carcerarie degradanti e le pretese creditorie vantate dallo Stato nei loro confronti, confermando un orientamento destinato ad avere effetti anche in numerosi procedimenti analoghi pendenti nei tribunali di sorveglianza italiani.

A cura di Giuseppe de Filippo.