Foggia, due incidenti stradali in poche ore: coinvolti un monopattino e una bicicletta

FOGGIA – Due incidenti stradali che hanno coinvolto veicoli a due ruote si sono verificati nella giornata di oggi nel capoluogo dauno, rendendo necessario in entrambi i casi l’intervento dei sanitari del 118 e della Polizia Locale.

Il primo sinistro è avvenuto intorno alle 11.30 all’incrocio tra via Fania e via Imbriani. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, un monopattino e una Fiat Panda sono entrati in collisione. Ad avere la peggio è stato il conducente del monopattino, un giovane di 21 anni, soccorso dal personale del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Il secondo incidente si è verificato invece nel pomeriggio, intorno alle ore 16, all’incrocio tra Corso Roma e via Tenente Iorio. Una donna di 45 anni, che stava percorrendo la strada in bicicletta, è stata investita da una Renault. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire la donna al Pronto Soccorso. Al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute.

Sulla dinamica di entrambi gli episodi sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale, impegnata a ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato ai due incidenti.