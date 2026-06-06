Edizione n° 6089

BALLON D'ESSAI

IMAGBE // Vince 500mila euro al Gratta e Vinci ma non può incassare: il Tribunale gli concede il permesso di soggiorno
6 Giugno 2026 - ore  14:32

CALEMBOUR

LAVORO PUGLIA // Morti sul lavoro, la Puglia in zona rossa con 14 vittime nel 2026
6 Giugno 2026 - ore  10:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia in lutto per la scomparsa di Antonio Saponaro: aveva 34 anni

ANTONIO SAPONARO Foggia in lutto per la scomparsa di Antonio Saponaro: aveva 34 anni

A darne il triste annuncio sono il padre, la madre, il compagno, i nonni, gli zii, le zie, i cugini, le cugine e tutti i familiari

Foggia in lutto per la scomparsa di Antonio Saponaro: aveva 34 anni

Foggia in lutto per la scomparsa di Antonio Saponaro: aveva 34 anni

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Profondo cordoglio in città per la scomparsa di Antonio Saponaro, venuto a mancare all’età di 34 anni dopo una lunga malattia.

La notizia ha suscitato commozione tra parenti, amici e quanti lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso della sua vita. Un dolore che ha colpito l’intera cerchia degli affetti più cari, oggi stretti nel ricordo di un giovane la cui perdita lascia un grande vuoto.

A darne il triste annuncio sono il padre, la madre, il compagno, i nonni, gli zii, le zie, i cugini, le cugine e tutti i familiari.

L’ultimo saluto ad Antonio sarà celebrato lunedì 8 giugno 2026 alle ore 10 nella Chiesa di San Ciro di Foggia, dove parenti, amici e conoscenti potranno partecipare alle esequie e condividere un momento di raccoglimento e preghiera.

La salma è composta presso la Casa Funeraria Napolitano, in viale degli Aviatori.

In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio che stanno raggiungendo la famiglia, segno dell’affetto che Antonio aveva saputo costruire attorno a sé.

Alla famiglia Saponaro e a tutti i suoi cari giungano le più sentite condoglianze.

Foggia in lutto per la scomparsa di Antonio Saponaro: aveva 34 anni
Foggia in lutto per la scomparsa di Antonio Saponaro: aveva 34 anni

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO