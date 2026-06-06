Foggia in lutto per la scomparsa di Antonio Saponaro: aveva 34 anni

FOGGIA – Profondo cordoglio in città per la scomparsa di Antonio Saponaro, venuto a mancare all’età di 34 anni dopo una lunga malattia.

La notizia ha suscitato commozione tra parenti, amici e quanti lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso della sua vita. Un dolore che ha colpito l’intera cerchia degli affetti più cari, oggi stretti nel ricordo di un giovane la cui perdita lascia un grande vuoto.

A darne il triste annuncio sono il padre, la madre, il compagno, i nonni, gli zii, le zie, i cugini, le cugine e tutti i familiari.

L’ultimo saluto ad Antonio sarà celebrato lunedì 8 giugno 2026 alle ore 10 nella Chiesa di San Ciro di Foggia, dove parenti, amici e conoscenti potranno partecipare alle esequie e condividere un momento di raccoglimento e preghiera.

La salma è composta presso la Casa Funeraria Napolitano, in viale degli Aviatori.

In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio che stanno raggiungendo la famiglia, segno dell’affetto che Antonio aveva saputo costruire attorno a sé.

Alla famiglia Saponaro e a tutti i suoi cari giungano le più sentite condoglianze.