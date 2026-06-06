Fontana di Piazza Duomo ridotta a discarica, Marasco: “Il cuore di Manfredonia muore per due metri di tubo”

La situazione della fontana monumentale di Piazza Papa Giovanni XXIII, nel cuore di Manfredonia, finisce al centro di una dura denuncia del consigliere comunale Giuseppe Marasco, che parla di degrado igienico-sanitario, ambientale e d’immagine e annuncia una diffida formale al Comune con richiesta di intervento immediato.
Nel corso di un sopralluogo effettuato nella mattinata del 6 giugno, Marasco riferisce di aver documentato con foto e video-denuncia le condizioni della fontana di Piazza Duomo, definita dal consigliere come “un obbrobrio igienico-sanitario, ambientale e di immagine per tutta la comunità sipontina”.
Secondo quanto segnalato, la situazione si trascinerebbe da circa un anno. La fontana sarebbe oggi trasformata in una “discarica a cielo aperto”, con acqua stagnante e verde, bottiglie, lattine, plastica e rifiuti di vario genere, circostanza che, secondo Marasco, potrebbe favorire la proliferazione di zanzare e roditori.
Tra le criticità evidenziate vi sarebbero inoltre sporcizia, incrostazioni e parti deteriorate della struttura, mentre il mancato funzionamento dell’impianto sarebbe riconducibile, secondo il consigliere, a un semplice tratto di tubo rotto, che provocherebbe una perdita continua d’acqua qualora l’impianto venisse riattivato.
Nel comunicato, Marasco sottolinea il valore simbolico e identitario delle fontane cittadine, spiegando che “le fontane non sono arredo, sono identità”, evidenziando il loro ruolo in termini di decoro urbano, salute pubblica e tutela della memoria storica locale.
Il consigliere annuncia inoltre una diffida nei confronti del sindaco, dell’assessore ai Lavori pubblici, dell’assessore al Decoro urbano e Ambiente e del dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, chiedendo un intervento urgente. “È inaccettabile che il cuore di Manfredonia, Piazza Duomo, sia lasciato marcire per l’incapacità di cambiare un tubo. Siamo al ridicolo amministrativo”, afferma.
Tra le richieste avanzate entro sette giorni, Marasco indica la bonifica immediata della vasca con rimozione dei rifiuti e sanificazione, la sostituzione del tratto danneggiato dell’impianto idraulico, la riattivazione della fontana con ricircolo funzionante e un piano di manutenzione periodica per tutte le fontane cittadine.
Il consigliere annuncia infine l’intenzione di trasmettere la documentazione raccolta alla Procura della Repubblica di Foggia, all’ASL Foggia e alla Soprintendenza, chiedendo verifiche su eventuali omissioni di atti d’ufficio e danni al patrimonio. “Non tacerò mai di fronte al degrado della mia amata Manfredonia”, conclude Marasco.
Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.
17 commenti su "Fontana di Piazza Duomo ridotta a discarica, Marasco: “Il cuore di Manfredonia muore per due metri di tubo”"
Finalmente qualcuno lo dice! È da un anno che passo da Piazza Duomo con i bambini e quella fontana fa schifo. 2 metri di tubo… ma di cosa parliamo? Grazie Consigliere Marasco per non girarvi dall’altra parte.
Vergogna totale. Il salotto buono di Manfredonia ridotto a fogna a cielo aperto. Paghiamo la TARI più alta della provincia per questo? Cartellino giallo è poco, servirebbe il rosso diretto.
Abito proprio lì dietro. La puzza d’estate è insopportabile e le zanzare ci divorano. Turisti che fanno foto ai rifiuti invece che al Duomo. Che figura facciamo? 7 giorni sono anche troppi per intervenire.
Condivido tutto e rilancio: perché non organizziamo noi cittadini una pulizia volontaria se il Comune non si muove? Intanto la denuncia alla Procura è sacrosanta. Non mollare Marasco!
Da ispettore ambientale a ispettore ambientale: hai fatto benissimo. Acqua stagnante = rischio dengue e west nile. ASL e Procura devono intervenire d’ufficio. Questo non è degrado, è pericolo sanitario.
2 metri di tubo tengono in ostaggio l’identità di una città. Se servono i soldi, facciamo colletta. Ma un Comune che non cambia un tubo in 12 mesi deve spiegare ai cittadini perché esiste.
Proposta: visto che è diventata una discarica, mettiamoci il cartello “Ecopunto Piazza Duomo”. Almeno facciamo chiarezza. Intanto il tubo rotto sarà diventato patrimonio UNESCO per quanto è lì.
Sindaco, Assessori, Dirigenti: se il problema è trovare il tubo, su Amazon arriva in 24h con Prime. Ve lo ordiniamo noi? Perché sbloccare una fontana non può essere più complicato che andare su Marte.
Questione di decoro e di sicurezza. Una fontana monumentale non può restare così davanti alla Cattedrale. Bene la diffida. Chiedo anche al Sindaco un cronoprogramma pubblico: i manfredoniani hanno diritto a sapere quando rivedranno l’acqua zampillare.
Le fontane sono il termometro di una città. Le nostre segnano “febbre alta” da troppo tempo. Apprezzo il comunicato puntuale con foto e scadenze precise. Ora servono atti, non promesse. 7 giorni e contiamo.
Invito tutti i manfredoniani: andate oggi a fotografare la fontana e taggate il Comune. Se il degrado è “sotto gli occhi di tutti”, facciamolo vedere a tutti davvero.
Solidarietà al Consigliere Marasco. Servono più voci così in Consiglio. Chi ama Manfredonia non può accettare che il suo cuore sia ridotto in questo stato.
Ma ci rendiamo conto? Un anno per 2 metri di tubo mentre rifanno marciapiedi dove non serve. Le priorità di questa amministrazione sono sottosopra. Piazza Duomo è casa nostra: rivogliamo dignità e acqua pulita.
Turista ieri in piazza con me: “Is this the fountain?” e ha fotografato le bottiglie galleggianti. Ecco il danno d’immagine di cui parli, Consigliere. Non è solo degrado, è un autogol davanti al mondo. Intervenite subito.
Mio nonno mi diceva sempre: “Una città si vede da come tiene le fontane”. Manfredonia oggi fa una figuraccia verso i suoi anziani, i suoi figli e la sua storia. 7 giorni. Poi vogliamo nomi e cognomi di chi non ha agito.
Oltre al consigliere Marasco nessun politico, associazione di cittadini, la Chiesa, i sindacati, i cittadini, nessuno denuncia alle Autorità superiori competente ti lo spaventoso grado di abbandono in versa Manfredonia?
Il Dott.Marasco è l’unico politico di MF che si guadagna lo stipendio.