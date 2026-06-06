Fontana di Piazza Duomo ridotta a discarica, Marasco: “Il cuore di Manfredonia muore per due metri di tubo”

La situazione della fontana monumentale di Piazza Papa Giovanni XXIII, nel cuore di Manfredonia, finisce al centro di una dura denuncia del consigliere comunale Giuseppe Marasco, che parla di degrado igienico-sanitario, ambientale e d’immagine e annuncia una diffida formale al Comune con richiesta di intervento immediato.

Nel corso di un sopralluogo effettuato nella mattinata del 6 giugno, Marasco riferisce di aver documentato con foto e video-denuncia le condizioni della fontana di Piazza Duomo, definita dal consigliere come “un obbrobrio igienico-sanitario, ambientale e di immagine per tutta la comunità sipontina”.

Secondo quanto segnalato, la situazione si trascinerebbe da circa un anno. La fontana sarebbe oggi trasformata in una “discarica a cielo aperto”, con acqua stagnante e verde, bottiglie, lattine, plastica e rifiuti di vario genere, circostanza che, secondo Marasco, potrebbe favorire la proliferazione di zanzare e roditori.

Tra le criticità evidenziate vi sarebbero inoltre sporcizia, incrostazioni e parti deteriorate della struttura, mentre il mancato funzionamento dell’impianto sarebbe riconducibile, secondo il consigliere, a un semplice tratto di tubo rotto, che provocherebbe una perdita continua d’acqua qualora l’impianto venisse riattivato.

Nel comunicato, Marasco sottolinea il valore simbolico e identitario delle fontane cittadine, spiegando che “le fontane non sono arredo, sono identità”, evidenziando il loro ruolo in termini di decoro urbano, salute pubblica e tutela della memoria storica locale.

Il consigliere annuncia inoltre una diffida nei confronti del sindaco, dell’assessore ai Lavori pubblici, dell’assessore al Decoro urbano e Ambiente e del dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, chiedendo un intervento urgente. “È inaccettabile che il cuore di Manfredonia, Piazza Duomo, sia lasciato marcire per l’incapacità di cambiare un tubo. Siamo al ridicolo amministrativo”, afferma.

Tra le richieste avanzate entro sette giorni, Marasco indica la bonifica immediata della vasca con rimozione dei rifiuti e sanificazione, la sostituzione del tratto danneggiato dell’impianto idraulico, la riattivazione della fontana con ricircolo funzionante e un piano di manutenzione periodica per tutte le fontane cittadine.

Il consigliere annuncia infine l’intenzione di trasmettere la documentazione raccolta alla Procura della Repubblica di Foggia, all’ASL Foggia e alla Soprintendenza, chiedendo verifiche su eventuali omissioni di atti d’ufficio e danni al patrimonio. “Non tacerò mai di fronte al degrado della mia amata Manfredonia”, conclude Marasco.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.