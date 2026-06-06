Edizione n° 6089

BALLON D'ESSAI

IMAGBE // Vince 500mila euro al Gratta e Vinci ma non può incassare: il Tribunale gli concede il permesso di soggiorno
6 Giugno 2026 - ore  14:32

CALEMBOUR

LAVORO PUGLIA // Morti sul lavoro, la Puglia in zona rossa con 14 vittime nel 2026
6 Giugno 2026 - ore  10:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, Città Protagonista all’attacco: «Sul rendiconto troppe domande senza risposta»

LIBERO PALUMBO Manfredonia, Città Protagonista all’attacco: «Sul rendiconto troppe domande senza risposta»

Il rendiconto di gestione 2025 approvato dal Consiglio comunale continua ad alimentare il confronto politico

LIBERO PALUMBO, Città Protagonista

LIBERO PALUMBO, Città Protagonista

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
6 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Il rendiconto di gestione 2025 approvato dal Consiglio comunale continua ad alimentare il confronto politico. A sollevare critiche è il movimento Città Protagonista, che punta il dito contro quella che definisce una mancanza di risposte da parte dell’amministrazione comunale su alcuni temi ritenuti centrali per il funzionamento dell’ente e per i servizi ai cittadini.

Nel corso della seduta del 3 giugno dedicata all’esame del documento contabile, il consigliere comunale Libero Palumbo ha posto una serie di quesiti riguardanti il personale, la programmazione amministrativa e alcune voci di bilancio. Secondo il gruppo politico, tali interrogativi non avrebbero trovato riscontro né da parte dell’assessora al Bilancio Cecilia Simone né del sindaco Domenico La Marca.

Tra le principali contestazioni vi è il metodo seguito per l’analisi del rendiconto. Città Protagonista evidenzia come il documento sia stato presentato con numerosi allegati e centinaia di pagine senza una preventiva illustrazione tecnica destinata ai consiglieri comunali. Una circostanza che, secondo il movimento, avrebbe limitato la possibilità di approfondire adeguatamente i contenuti dell’atto.

Particolare attenzione viene rivolta alla situazione del personale comunale part-time. Nel mirino la prospettiva di un aumento delle ore lavorative soltanto per alcuni dipendenti, motivato da esigenze emergenziali, mentre per gli altri si farebbe riferimento a un futuro ampliamento dell’orario. Una scelta che, secondo l’opposizione, rischierebbe di generare disparità all’interno dell’organizzazione comunale. Da qui la richiesta di chiarimenti sulle coperture economiche previste nel bilancio.

Altro punto sollevato riguarda il dirigente assunto ai sensi dell’articolo 110 del Testo unico degli enti locali, il cui incarico è destinato a concludersi entro la fine dell’anno. Città Protagonista chiede di conoscere quali siano le strategie dell’amministrazione per garantire continuità nella gestione del settore personale dopo la scadenza dell’incarico.

Nel documento vengono inoltre richiamate altre questioni considerate irrisolte: la mancata applicazione della cosiddetta “rottamazione” dei tributi locali, la situazione relativa ai canoni eolici e il tema degli organismi partecipati, dalla gestione dei tributi all’ASE. Argomenti sui quali, sostiene il movimento, la città attende ancora risposte.

«La trasparenza non è un optional, ma un dovere democratico», afferma Città Protagonista, che annuncia di voler continuare la propria attività di controllo e di approfondimento sull’azione amministrativa. Per il gruppo politico, il confronto sulle scelte di bilancio rappresenta un passaggio essenziale per garantire chiarezza e responsabilità nella gestione della cosa pubblica.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO