MANFREDONIA – Il rendiconto di gestione 2025 approvato dal Consiglio comunale continua ad alimentare il confronto politico. A sollevare critiche è il movimento Città Protagonista, che punta il dito contro quella che definisce una mancanza di risposte da parte dell’amministrazione comunale su alcuni temi ritenuti centrali per il funzionamento dell’ente e per i servizi ai cittadini.

Nel corso della seduta del 3 giugno dedicata all’esame del documento contabile, il consigliere comunale Libero Palumbo ha posto una serie di quesiti riguardanti il personale, la programmazione amministrativa e alcune voci di bilancio. Secondo il gruppo politico, tali interrogativi non avrebbero trovato riscontro né da parte dell’assessora al Bilancio Cecilia Simone né del sindaco Domenico La Marca.

Tra le principali contestazioni vi è il metodo seguito per l’analisi del rendiconto. Città Protagonista evidenzia come il documento sia stato presentato con numerosi allegati e centinaia di pagine senza una preventiva illustrazione tecnica destinata ai consiglieri comunali. Una circostanza che, secondo il movimento, avrebbe limitato la possibilità di approfondire adeguatamente i contenuti dell’atto.

Particolare attenzione viene rivolta alla situazione del personale comunale part-time. Nel mirino la prospettiva di un aumento delle ore lavorative soltanto per alcuni dipendenti, motivato da esigenze emergenziali, mentre per gli altri si farebbe riferimento a un futuro ampliamento dell’orario. Una scelta che, secondo l’opposizione, rischierebbe di generare disparità all’interno dell’organizzazione comunale. Da qui la richiesta di chiarimenti sulle coperture economiche previste nel bilancio.

Altro punto sollevato riguarda il dirigente assunto ai sensi dell’articolo 110 del Testo unico degli enti locali, il cui incarico è destinato a concludersi entro la fine dell’anno. Città Protagonista chiede di conoscere quali siano le strategie dell’amministrazione per garantire continuità nella gestione del settore personale dopo la scadenza dell’incarico.

Nel documento vengono inoltre richiamate altre questioni considerate irrisolte: la mancata applicazione della cosiddetta “rottamazione” dei tributi locali, la situazione relativa ai canoni eolici e il tema degli organismi partecipati, dalla gestione dei tributi all’ASE. Argomenti sui quali, sostiene il movimento, la città attende ancora risposte.

«La trasparenza non è un optional, ma un dovere democratico», afferma Città Protagonista, che annuncia di voler continuare la propria attività di controllo e di approfondimento sull’azione amministrativa. Per il gruppo politico, il confronto sulle scelte di bilancio rappresenta un passaggio essenziale per garantire chiarezza e responsabilità nella gestione della cosa pubblica.