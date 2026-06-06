Manfredonia in lutto per la scomparsa di Paolo Vicino: aveva 50 anni

MANFREDONIA – Una notizia che ha suscitato profonda commozione anche nella comunità di Manfredonia. È venuto a mancare all’età di 50 anni Paolo Vicino, uomo stimato e benvoluto da quanti hanno avuto modo di conoscerlo nel corso della sua vita personale e professionale.

La triste notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa tra amici, conoscenti e quanti, anche dalla città sipontina, hanno voluto manifestare vicinanza e affetto alla famiglia in questo momento di grande dolore. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore, testimonianza del segno umano lasciato da Paolo e del ricordo che conserveranno coloro che lo hanno incontrato lungo il proprio cammino.

A darne il doloroso annuncio sono la moglie, i figli, le sorelle, i fratelli, i nipoti, gli zii, i parenti e gli amici tutti, uniti nel ricordo di una persona descritta da chi lo conosceva come disponibile, generosa e sempre pronta al dialogo.

Le esequie si svolgeranno lunedì 8 giugno presso la Parrocchia di San Giovanni Battista a Casalgrasso, in provincia di Cuneo, dove parenti e amici potranno rivolgergli l’ultimo saluto. Successivamente la salma sarà accompagnata al cimitero cittadino per la tumulazione.

Da Manfredonia, città legata da rapporti di amicizia e affetto con la famiglia Vicino, giungono numerose attestazioni di vicinanza. In molti stanno affidando ai social network e ai messaggi privati il proprio pensiero, ricordando Paolo con parole di stima e affetto.

Alla famiglia Vicino giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza della comunità sipontina in questo momento di profondo dolore.