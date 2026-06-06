Il movimento politico Molo 21 rimette nelle mani del sindaco le deleghe allo Sport, ai Bandi, Finanziamenti e PNRR, con l’obiettivo dichiarato di favorire una nuova fase politica e amministrativa per la città di Manfredonia.

La decisione arriva dopo l’ingresso di Nicola Mangano nel movimento. Molo 21 ha ritenuto opportuno rimettere al sindaco la delega allo Sport, inizialmente attribuita allo stesso Mangano come riconoscimento politico a Manfredonia Civica, subito dopo la composizione della Giunta.

Contestualmente, il movimento ha deciso di rimettere anche le deleghe ai Bandi, Finanziamenti e PNRR, assegnate al consigliere Matteo La Torre. Una scelta che, secondo Molo 21, nasce da un senso di responsabilità politica e dalla volontà di aprire una riflessione condivisa all’interno della maggioranza.

Il movimento ringrazia Mangano e La Torre per il lavoro svolto, sottolineando l’impegno, la competenza e la serietà con cui entrambi hanno esercitato le rispettive deleghe nel corso del mandato.

“Dopo due anni di amministrazione — evidenzia Molo 21 — la città ha bisogno di un’azione amministrativa concentrata su obiettivi strategici, capace di valorizzare quanto realizzato finora e di affrontare con decisione le criticità ancora aperte”.

La richiesta al sindaco è quella di imprimere un nuovo slancio al percorso amministrativo, partendo dai risultati raggiunti, dai dossier ancora in sospeso e dalle priorità che attendono risposte concrete.

Molo 21 conferma comunque il proprio sostegno al sindaco e al progetto amministrativo che ha contribuito a costruire, ribadendo che dialogo, collaborazione e condivisione restano strumenti fondamentali per garantire risultati alla comunità.

“La nostra priorità — conclude il movimento — è contribuire a un’amministrazione sempre più efficace, serena e vicina alle esigenze dei cittadini, per inaugurare una nuova fase di rilancio e crescita per Manfredonia”, dice Marcello Castigliego, Coordinatore Molo 21.