Edizione n° 6089

BALLON D'ESSAI

IMAGBE // Vince 500mila euro al Gratta e Vinci ma non può incassare: il Tribunale gli concede il permesso di soggiorno
6 Giugno 2026 - ore  14:32

CALEMBOUR

LAVORO PUGLIA // Morti sul lavoro, la Puglia in zona rossa con 14 vittime nel 2026
6 Giugno 2026 - ore  10:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, Molo 21 rimette le deleghe a Sport, Bandi, Finanziamenti e PNRR: “Serve una nuova fase di rilancio amministrativo”

DOPO MANGANO Manfredonia, Molo 21 rimette le deleghe a Sport, Bandi, Finanziamenti e PNRR: “Serve una nuova fase di rilancio amministrativo”

"La decisione arriva dopo l’ingresso di Nicola Mangano nel movimento"

MARCELLO CASTIGLIEGO (ST)

MARCELLO CASTIGLIEGO (ST)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

Il movimento politico Molo 21 rimette nelle mani del sindaco le deleghe allo Sport, ai Bandi, Finanziamenti e PNRR, con l’obiettivo dichiarato di favorire una nuova fase politica e amministrativa per la città di Manfredonia.

La decisione arriva dopo l’ingresso di Nicola Mangano nel movimento. Molo 21 ha ritenuto opportuno rimettere al sindaco la delega allo Sport, inizialmente attribuita allo stesso Mangano come riconoscimento politico a Manfredonia Civica, subito dopo la composizione della Giunta.

Contestualmente, il movimento ha deciso di rimettere anche le deleghe ai Bandi, Finanziamenti e PNRR, assegnate al consigliere Matteo La Torre. Una scelta che, secondo Molo 21, nasce da un senso di responsabilità politica e dalla volontà di aprire una riflessione condivisa all’interno della maggioranza.

Il movimento ringrazia Mangano e La Torre per il lavoro svolto, sottolineando l’impegno, la competenza e la serietà con cui entrambi hanno esercitato le rispettive deleghe nel corso del mandato.

LA TORRE - ph Saverio De Nittis
LA TORRE – ph Saverio De Nittis

 

“Dopo due anni di amministrazione — evidenzia Molo 21 — la città ha bisogno di un’azione amministrativa concentrata su obiettivi strategici, capace di valorizzare quanto realizzato finora e di affrontare con decisione le criticità ancora aperte”.

La richiesta al sindaco è quella di imprimere un nuovo slancio al percorso amministrativo, partendo dai risultati raggiunti, dai dossier ancora in sospeso e dalle priorità che attendono risposte concrete.

NICO MANGANO, ph saverio de nittis
NICO MANGANO, ph saverio de nittis

 

Molo 21 conferma comunque il proprio sostegno al sindaco e al progetto amministrativo che ha contribuito a costruire, ribadendo che dialogo, collaborazione e condivisione restano strumenti fondamentali per garantire risultati alla comunità.

“La nostra priorità — conclude il movimento — è contribuire a un’amministrazione sempre più efficace, serena e vicina alle esigenze dei cittadini, per inaugurare una nuova fase di rilancio e crescita per Manfredonia”, dice Marcello Castigliego, Coordinatore Molo 21.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO