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FINALE Miss Mondo Italia 2026, scelte le finaliste: Gallipoli capitale della bellezza fino al 14 giugno

Le concorrenti, provenienti da tutte le regioni della penisola, sono state individuate al termine delle selezioni regionali e nazionali

Miss Mondo Italia 2026, scelte le finaliste: Gallipoli capitale della bellezza fino al 14 giugno

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Giugno 2026
Attualità // Lecce //

GALLIPOLI (LE) – Sono state ufficialmente selezionate le trenta finaliste nazionali di Miss Mondo Italia 2026, le giovani che si contenderanno l’ambito titolo nazionale e la possibilità di rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss World.

Le concorrenti, provenienti da tutte le regioni della penisola, sono state individuate al termine delle selezioni regionali e nazionali per le loro qualità personali, il talento, la preparazione e la capacità di incarnare i valori che da sempre caratterizzano il concorso: eleganza, cultura, impegno sociale e rappresentanza del territorio.

La città di Gallipoli ospiterà la fase conclusiva della manifestazione fino al prossimo 14 giugno. Durante il soggiorno nel Salento, le finaliste saranno protagoniste di un fitto programma di attività che comprenderà prove tecniche, competizioni speciali, appuntamenti istituzionali e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio pugliese.

L’evento rappresenta non solo una vetrina per le aspiranti miss, ma anche un’importante occasione di promozione turistica e culturale per la città ionica, che per oltre una settimana sarà al centro dell’attenzione nazionale.

Tra le trenta finaliste figurano rappresentanti di Basilicata, Sardegna, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lazio, a testimonianza della forte partecipazione e del carattere inclusivo della manifestazione.

Le concorrenti selezionate sono: Alessia Scervini, Anna Chessa, Azzurra Sandrini, Basma Zaid, Caterina Noghera, Chiara Helg, Elena Bianco, Elena D’Agostino, Erica Lentini, Francesca Comandè, Gabriella Bonizzardi, Ginevra Pagano, Giulia Cazzola, Gloria Notaristefano, Gloria Terzigno, Ilaria Adelina Mura, Ileana Fiorillo, Lara Boemio, Laura Surace, Melany Reginato, Mia Montanaro Zottoli, Michela Pia Cataldi, Nadia Martynova, Nicole Bono, Noemi Costanzo, Rebecca Donno, Rosaria Pino, Sofia Giarrizzo, Sophia Casolino e Aurora Greco.

Nei prossimi giorni le candidate affronteranno le prove previste dal concorso, in attesa della serata finale che decreterà la nuova Miss Mondo Italia 2026, chiamata a rappresentare il Paese sul prestigioso palcoscenico internazionale di Miss World.

Lo riporta l’ANSA

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