di Franco RINALDI

Il Centro Cultura del Mare di Manfredonia, contenitore culturale di grande pregio, è nato per conservare e valorizzare il patrimonio della marineria sipontina. Inaugurato l’8 aprile 2022, dopo anni di vicissitudini burocratiche, alla presenza dell’allora presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, dell’ex sindaco di Manfredonia, ing. Gianni Rotice, di autorità della Capitaneria di Porto di Manfredonia, rappresentata dal Capitano di Fregata Giuseppe Turiano, di esponenti del mondo della pesca locale, di alcune scolaresche guidate dai rispettivi insegnanti, nonché dei soci dell’Associazione “Centro Cultura del Mare”.

Nel Centro è stata allestita un’interessantissima e fruibile esposizione, che ha occupato tre sale del pianoterra di quello che, parecchi anni fa, era l’edificio della Scuola Marittima (costruito nel 1955 dall’Amministrazione Provinciale di Foggia, soprattutto grazie all’impegno dell’allora assessore provinciale, avv. Berardino Tizzani).

Negli anni, il Centro Cultura del Mare ha ospitato antiche vele e ancore; attrezzi ormai in disuso utilizzati dai maestri d’ascia, dai costruttori di barche a remi e a vela e di motopescherecci; gusci di conchiglie del nostro Golfo (molte delle quali estinte da tempo); antiche reti e varie attrezzature da pesca; modellini di motopescherecci, navi da guerra e velieri; acquari marini con specie ittiche tuttora presenti nel Golfo di Manfredonia; alcuni rari esemplari di flora e fauna marina; diversi pesci e uccelli marini opportunamente imbalsamati.

All’interno del Centro vi era inoltre una fototeca dedicata al mare, vari lavori artistici di pregio realizzati con conchiglie del nostro Golfo, una suggestiva rappresentazione in miniatura del fondale marino, una ricca biblioteca monotematica dedicata al mare, strumenti di bordo appartenuti a navi e motopescherecci e una imponente ed elegante teca contenente lo scheletro del delfino “Filippo”, un tursiope vissuto per sette anni nelle acque del Golfo di Manfredonia. Questo esemplare è stato oggetto di studio da parte di numerosi ricercatori e studiosi di cetacei provenienti da varie parti del mondo.

Vorrei tornare brevemente all’edificio che fino a qualche mese fa ospitava l’esposizione permanente del “Centro Cultura del Mare”. Quell’antica struttura, attualmente chiusa al pubblico per lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria, era quasi totalmente occupata dall’Istituto Alberghiero I.P.E.O.A. “Michele Lecce” – sede associata di Manfredonia. Negli anni, lo stesso fabbricato ha accolto anche la Scuola Marittima, l’Istituto Tecnico Nautico e il Liceo Classico della città.

Il Centro Cultura del Mare, nel periodo della sua intensa attività, è stato visitato da oltre settemila persone, non solo italiane, che hanno lasciato, sull’apposito “registro delle presenze”, numerose note di apprezzamento ed encomio, molte delle quali scritte da studenti di scuole primarie, medie e superiori.

Tra i visitatori più illustri vanno ricordati S.E. Mons. Franco Moscone (Arcivescovo della Diocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo), il contrammiraglio della Marina Militare Italiana Domenico Guglielmi (nostro concittadino, in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa – Roma), il prof. Nicola Zizzo (docente di Anatomia Patologica presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi “A. Moro” di Bari) e il dott. Vincenzo Prunella (responsabile tartarughe e mammiferi marini del WWF Taranto).

La speranza dei promotori del Centro Cultura del Mare – a partire dal presidente, prof. Giovanni Simone, dai soci dell’Associazione Culturale (tra cui Lina Disanti, il maestro d’ascia Tonino Rucher, l’ing. Matteo Starace, il rag. Tonino Pesante, l’ex comandante di motovedetta Nicola Orabona, l’ing. Salvatore Guglielmi, l’arch. Donato D’Andrea), da Eliseo Borgomastro, dai collaboratori/animatori (Franco Rinaldi, Matteo Trotta, Raffaele Gramazio, Michelino Catalano, il maestro d’ascia Antonio Berardinetti), da due componenti del Nuovo Centro Documentazione Storica di Manfredonia (prof. Tommaso Prencipe e prof. Michele Ferri), nonché da varie associazioni e imprese locali che hanno sostenuto l’iniziativa – è quella di rivedere riaperta l’esposizione al termine dei lavori di manutenzione straordinaria.

Il Centro Cultura del Mare di Manfredonia, situato nel cuore della cittadina sipontina, dovrà continuare ad essere un prestigioso strumento educativo e culturale: fortemente voluto dalla città, ma, è bene ricordarlo, realizzato e gestito con dedizione e cura dai suoi instancabili volontari. (ARTICOLO DEL MAGGIO 2024).

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