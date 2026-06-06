Rotary Club Manfredonia, il 13 giugno omaggio a Fabrizio De André

Il Rotary Club Manfredonia promuove un’iniziativa che unisce musica e solidarietà internazionale, con l’obiettivo di sostenere il progetto sanitario “Una cittadella per la vita”, un presidio di primo soccorso materno-infantile a Takkellapadu, in India, destinato all’assistenza di donne e bambini in condizioni di forte difficoltà sanitaria.

L’evento benefico, dal titolo “A cielo e denaro – un omaggio a Fabrizio De André”, si terrà sabato 13 giugno 2026 alle ore 20.30 presso il Centro Conferenze del Regio Hotel Manfredi. La serata sarà dedicata alla musica e alla poetica di Fabrizio De André, artista da sempre legato ai temi della fragilità sociale e degli ultimi.

Sul palco si esibiranno Stefano Consiglio (voce), Elena De Bellis (violino e voce) e Yuri Pippo (chitarra), che accompagneranno il pubblico in un percorso musicale attraverso alcuni dei brani più rappresentativi del cantautore genovese.

L’iniziativa rientra nel programma di service del Rotary Club Manfredonia, che attraverso la raccolta fondi intende contribuire alla realizzazione e al sostegno di un progetto sanitario definito di grande valore umanitario, in un’area dove l’accesso alle cure mediche è ancora fortemente limitato.

Gli organizzatori sottolineano il significato dell’evento con queste parole: «La missione del Rotary è trasformare la solidarietà in azioni concrete. Questo concerto rappresenta un’occasione per vivere una serata di cultura e musica, contribuendo al tempo stesso a un progetto che può migliorare concretamente la qualità della vita di molte famiglie».

L’evento si svolge con la collaborazione del Regio Hotel Manfredi, che il Rotary Club Manfredonia ringrazia per il supporto offerto all’iniziativa.

La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere una serata all’insegna di musica, impegno sociale e solidarietà internazionale.