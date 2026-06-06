Dal 12 al 15 giugno 2026 la città di Torremaggiore sarà protagonista di quattro intense giornate di fede, tradizione, cultura, spettacolo e condivisione dedicate al Santo Patrono e Protettore della comunità torremaggiorese San Sabino.

Un’edizione particolarmente significativa che celebra anche il riconoscimento della Festa Patronale di San Sabino quale Patrimonio Immateriale della Regione Puglia, testimonianza di una devozione autentica tramandata di generazione in generazione e profondamente radicata nella storia della nostra città.

Torremaggiore si vestirà a festa con spettacolari luminarie, tradizionali batterie pirotecniche, eventi musicali, appuntamenti folkloristici e momenti di aggregazione pensati per tutte le età. Tornerà inoltre la storica Fiera di San Sabino, giunta alla sua 193ª edizione, con spazi dedicati ad artigianato, agricoltura, antiquariato ed eccellenze agroalimentari del territorio.

“Sarà una festa capace di unire spiritualità, identità popolare e intrattenimento, valorizzando le nostre tradizioni e accogliendo cittadini, famiglie, associazioni e visitatori provenienti da tutto il territorio. Invito tutti a partecipare con entusiasmo agli appuntamenti in programma e a contribuire, insieme, a rendere ancora più bella, viva e accogliente la nostra Torremaggiore”, dice Emilio Di Pumpo, Sindaco di Torremaggiore.