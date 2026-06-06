PESARO – Una vincita da mezzo milione di euro che rischiava di restare soltanto un sogno. È la storia di Imagbe Ehizomwengie, 36enne originario della Nigeria, che dopo aver centrato un premio da 500mila euro con un Gratta e Vinci si è trovato impossibilitato a riscuoterlo perché privo di un regolare permesso di soggiorno.

Una vicenda che, dopo mesi di incertezze e una lunga battaglia giudiziaria, si è conclusa con una sentenza favorevole del Tribunale di Ancona, che ha disposto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

La vincita e l’ostacolo burocratico

La fortuna aveva bussato alla porta dell’uomo nel novembre scorso. All’epoca il 36enne viveva una situazione economica difficile e trascorreva le giornate chiedendo l’elemosina davanti a un supermercato di Pesaro.

Il biglietto vincente da 500mila euro avrebbe dovuto rappresentare una svolta definitiva. Tuttavia, l’assenza di documenti regolari gli impediva di aprire un conto corrente e quindi di ricevere il premio.

Una situazione paradossale che ha trasformato la gioia della vincita in un lungo percorso fatto di ostacoli amministrativi e legali.

Non potendo incassare direttamente la somma, l’uomo si è rivolto a un connazionale di cui si fidava. Quest’ultimo avrebbe riscosso il premio impegnandosi a custodirlo fino alla regolarizzazione della posizione del vincitore. Con il passare del tempo, però, i rapporti tra i due si sarebbero deteriorati, dando origine a tensioni sulla gestione del denaro. La controversia sarebbe stata risolta grazie all’intervento della comunità nigeriana locale. Una parte consistente della somma, circa 250mila euro, è stata successivamente trasferita sul conto di un familiare del vincitore.

Con quei fondi è stata acquistata un’attività commerciale a Falconara Marittima, il negozio “Mama African”, destinato a rappresentare una concreta opportunità lavorativa per il 36enne una volta ottenuti i documenti. La vicenda giudiziaria affonda però le sue radici nel 2016, anno in cui l’uomo lasciò la Nigeria sostenendo di essere fuggito da pressioni familiari legate all’ingresso in una setta segreta guidata dal padre. Dopo il diniego della richiesta di protezione speciale presentata alla Questura di Pesaro, i suoi legali hanno impugnato il provvedimento davanti al Tribunale di Ancona.

Con una sentenza depositata il 4 giugno, i magistrati hanno accolto il ricorso, riconoscendo il percorso di integrazione costruito dall’uomo negli anni trascorsi in Italia. Nella decisione sono stati valorizzati diversi elementi, tra cui la conoscenza della lingua italiana, i rapporti familiari sviluppati sul territorio, l’inserimento lavorativo e l’assenza di precedenti penali. Grazie al nuovo permesso di soggiorno, il 36enne potrà ora gestire regolarmente il patrimonio ottenuto con la vincita e proseguire il proprio progetto imprenditoriale.

Una storia che intreccia fortuna, immigrazione, integrazione e giustizia, trasformando un Gratta e Vinci vincente in un caso destinato a far discutere.

Fonte: Leggo.it